Центр Києва залишився знеструмленим ввечері 17 серпня. Все тому, що у столиці трапилось аварійне відключення обладнання.

Відтак, без електроенергії залишився 71 житловий будинок та офісні приміщення. Про це інформує оператор системи розподілу ДТЕК "Київські електромережі". Дивіться також У Києві в багатоповерхівці спалахнула пожежа: врятовано жінку з дитиною – фото О 17:35 сталося аварійне відключення обладнання на підстанції "Вокзальна",

– мовиться у повідомленні. Які вулиці залишилися без світла у Києві: Саксаганського,

Жилянська,

Петлюри,

Володимирська,

Велика Васильківська. Фахівці вже виїхали на місце аварії. Відновити електропостачання обіцяють до 20:00.

На низці центральних вулиць Києва зникло світло / Зображення карти