У центрі Києва зникло світло: що трапилось і які вулиці знеструмлені
Центр Києва залишився знеструмленим ввечері 17 серпня. Все тому, що у столиці трапилось аварійне відключення обладнання.
Відтак, без електроенергії залишився 71 житловий будинок та офісні приміщення. Про це інформує оператор системи розподілу ДТЕК "Київські електромережі".
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О 17:35 сталося аварійне відключення обладнання на підстанції "Вокзальна",
– мовиться у повідомленні.
Які вулиці залишилися без світла у Києві:
- Саксаганського,
- Жилянська,
- Петлюри,
- Володимирська,
- Велика Васильківська.
Фахівці вже виїхали на місце аварії. Відновити електропостачання обіцяють до 20:00.
На низці центральних вулиць Києва зникло світло / Зображення карти