Військо майбутнього, – "Перун" розповів, як працює центр "Фаланга"

Центр мультидоменних операцій "Фаланга" проводить успішні операції на Півдні України. Над цим працюють бійці Першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла і 475-го Окремого штурмового полку Code 9.2.

Про це 24 Каналу розповів командир першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов "Перун". За його словами, підрозділ виділяється ефективним плануванням та управлінням.

Що відомо про "Фалангу"?

Як наголосив військовий, центр "Фаланга" об'єднав в єдину систему ті засоби, які давно існують в Силах оборони України. Там спеціалізуються на ударах middle-strike дронами для порушення логістики ворога.

Усі сучасні засоби ми переводимо в площину загальновійськового бою. Основним здобутком "Фаланги" є те, що ми плануємо та вирішуємо завдання виходячи із сучасних засобів ураження та розвідки. Ми намагаємося створити війська майбутнього,

– підкреслив "Перун".

Нещодавно спільними зусиллями вдалося знищити російську радіолокаційну станцію "Каста-2Е2". Сталося це в районі Вишневого на Запоріжжі, що приблизно за 80 кілометрів від лінії фронту.

Військовий розповів про роботу центру "Фаланга": дивіться відео 24 Каналу