Центр протидії корупції підписався під листом, у якому разом з іншими організаціями вимагає звільнити 2 заступників: в Офісі генпрокурора та Офісі Президента. Йдеться про скандальних Максима Якубовського та Олега Татарова.

Глава правління організації "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін в ефірі програми "Є питання" на 24 каналі пояснив, чому саме з колегами вимагає їх звільнення.

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Шабунін зауважив, що Якубовський і Татаров – не єдині особи, які не повинні займати певні посади у відомствах. Однак саме вони яскраво представляють все те, проти чого боролись українці на Революції Гідності.

Глава правління організації висловив такі думки з приводу Татарова та Якубовського:

Татаров брехав журналістам під час Революції Гідності, мовляв "майданівці самі себе калічать і стріляють";

брехав журналістам під час Революції Гідності, мовляв "майданівці самі себе калічать і стріляють"; Якубовський – юрист Медведчука, юрист організації "Український вибір", представники якої перекривали трасу Одеса – Миколаїв перед українськими військовими під час окупації Криму.

"Такі призначення на голову не налазять. Їх не лише 2, просто ці – яскраве втілення. Ми всі солідарні в тому, що у всьому є межа. Якубовський якраз цю межу переступив", – підсумував Шабунін.

Про що йдеться у листі до Зеленського та Венедіктової

Підписали лист з вимогою звільнення Якубовського та Татарова потерпілі у справах Євромайдану, їхні адвокати, представники правозахисних та інших громадських організацій.

Вони висловили занепокоєння такими призначеннями, адже, за їх словами, це перекреслить незалежність прокурорів ОГПУ як процесуальних керівників у справах Майдану.

Як зазначили у листі, це може призвести до неефективного завершення розслідування справ Майдану. Також такі призначення погано впливають на відносини з міжнародними партнерами.

Що цьому передувало