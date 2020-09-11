"Центр протидії корупції" підтримав вимогу звільнити скандальних Татарова та Якубовського
Центр протидії корупції підписався під листом, у якому разом з іншими організаціями вимагає звільнити 2 заступників: в Офісі генпрокурора та Офісі Президента. Йдеться про скандальних Максима Якубовського та Олега Татарова.
Глава правління організації "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін в ефірі програми "Є питання" на 24 каналі пояснив, чому саме з колегами вимагає їх звільнення.
Цікаво Венедіктова представила свого заступника Якубовського, який є юристом Медведчука
Шабунін зауважив, що Якубовський і Татаров – не єдині особи, які не повинні займати певні посади у відомствах. Однак саме вони яскраво представляють все те, проти чого боролись українці на Революції Гідності.
Глава правління організації висловив такі думки з приводу Татарова та Якубовського:
- Татаров брехав журналістам під час Революції Гідності, мовляв "майданівці самі себе калічать і стріляють";
- Якубовський – юрист Медведчука, юрист організації "Український вибір", представники якої перекривали трасу Одеса – Миколаїв перед українськими військовими під час окупації Криму.
"Такі призначення на голову не налазять. Їх не лише 2, просто ці – яскраве втілення. Ми всі солідарні в тому, що у всьому є межа. Якубовський якраз цю межу переступив", – підсумував Шабунін.
Про що йдеться у листі до Зеленського та Венедіктової
- Підписали лист з вимогою звільнення Якубовського та Татарова потерпілі у справах Євромайдану, їхні адвокати, представники правозахисних та інших громадських організацій.
- Вони висловили занепокоєння такими призначеннями, адже, за їх словами, це перекреслить незалежність прокурорів ОГПУ як процесуальних керівників у справах Майдану.
- Як зазначили у листі, це може призвести до неефективного завершення розслідування справ Майдану. Також такі призначення погано впливають на відносини з міжнародними партнерами.
Що цьому передувало
- Генпрокурорка Ірина Венедіктова представила Максима Якубовського колективу Офісу Генпрокурора 10 вересня 2020 року. Вона схарактеризувала свого нового заступника як патріота та справжнього українського офіцера. Як відомо, Якубовський тривалий час працював у організаціях Віктора Медведчука і навіть був спікером.
- Заступником голови Офісу Президента Андрія Єрмака Олег Татаров став 5 серпня 2020 року. Його найбільше пам'ятають, як заступника начальника головного слідчого управління МВС у часи першого уряду Миколи Азарова. Він переконував, що "майданівці самі себе стріляють". Згодом Татаров почав займатися адвокатською діяльністю. Однак і тут скандал – один з його підзахисних був проросійський політик в Україні Вадим Новінський. Також часто – постраждалі сепаратисти.