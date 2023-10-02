Централізують гроші – централізують владу, – експерт про причини вилучення військового ПДФО

Вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів – це злочин, який ставить на меті ослаблення громад, централізацію влади та перетворення України на авторитарну державу.

Про це заявив політтехнолог, керівник експертної групи "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко, який ще у 2015 році передбачив, що наступним президентом стане Володимир Зеленський.

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"Те, що вони зробили зараз з децентралізацією – це злочин, я інакше це кваліфікувати не можу. Громади ослаблюють, ставлять їх в стійло. Всім буде не вистачати грошей. Вони (представники громад – 24 Канал) будуть приїжджати і просити. А їх будуть питати: "А ти вступив в "Слуги народу"? Ні? Ну, тоді тобі субвенції не буде", – сказав Бобиренко.

Тобто вони (центральна влада – 24 Канал) свідомо вбивають децентралізацію, централізують гроші, щоб централізувати владу і зробити Україну авторитарною країною. Це не моє припущення, це мій прогноз,

– заявив політтехнолог.

Можливі наслідки вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів

За словами експерта, про такі наміри свідчить, зокрема, і те, що громадам вже зараз забороняють допомагати одна одній напряму, в обхід центральної влади.

"Викликають на якусь нараду і кажуть: "Не сміти! Не можна двом громадам з різних регіонів дружити". Це ж "школа прапорщика", я інакше не назву", – сказав Бобиренко.

Віктор Бобиренко спрогнозував наслідки вилучення військового ПДФО: дивіться відео

Керівник експертної групи "Бюро аналізу політики" наголосив, саме реформа децентралізації, яка була надзвичайно успішною, призвела до того, що громади з 2018 – 2019 років почали виходити на чудові показники. І цьому сприяло саме те, що вони отримали власні бюджети, левову частку яких складає ПДФО.

Якщо у громад зараз знов відберуть їхні власні кошти, це не закриє потреби державного бюджету, але зробить громади залежними від центральної влади, наголосив Бобиренко.

Всі місцеві бюджети разом – це десь десята частина державного бюджету. І вже одне це говорить про те, що не буде там "великого щастя", сильно не перекриє. Треба посадити "на п'яту точку" громади, щоб купити на три дрони більше? Це ж від лукавого! Краще дозвольте громадам для своїх самим купувати дрони. Але хочуть закуповувати нібито всім і багато. І ми ж розуміємо: купимо багато і дорого – відкати будуть хороші. А громади будуть повністю залежати від обласних військових адміністрацій,

– спрогнозував політтехнолог.

Як відомо, політтехнолог Віктор Бобиренко ще у 2015 році у своїй колонці для "Української правди" спрогнозував перемогу Володимира Зеленського на наступних президентських виборах.