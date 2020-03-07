"Центренерго" приватизовуватимуть разом із низкою шахт, – Шмигаль

Одне з найбільших підприємств електроенергетичної галузі в Україні вже давно хочуть віддати у приватні роки. Інвесторам, які хотіли би вкластися в "Центренерго", пропонуватимуть на розгляд і декілька державних шахт.

"Центренерго" і шахти – це взаємозалежні підприємства, приватизацію яких потрібно розглядати разом. Про це новий прем'єр Денис Шмигаль розповів у програмі "Свобода слова Савіка Шустера".

Якщо детальніше Приватизацію Центренерго розблокували: що чекає на одне з найбільших підприємств

Саме тому Кабмін шукатиме спільних інвесторів для "Центренерго" і для низки вугільних шахт. На думку експертів, перед приватизацією в "Центренерго" необхідно сформувати незалежну наглядову раду, до якої увійдуть іноземні експерти. Потім призначити керівництво, яке виведе підприємство на беззбитковість. Лише тоді доцільно говорити про продаж на вигідних умовах для держави.

Окрім того, Шмигаль підтвердив, що на підприємстві дійсно змінилося керівництво, попри блокування цього рішення у судах.

Детально про судову тяганину із призначенням керівника "Центренерго" читайте за посиланням. До слова, Олексій Гончарук назвав одним з приводів своєї відставки рішення про ротацію на цьому підприємстві.

Що відомо про "Центренерго"?Публічне акціонерне товариство "Центренерго" є одним із найбільших сучасних підприємств електроенергетичної галузі і єдиною в Україні державною енергогенеруючою компанією. "Центренерго" експлуатує 23 блоки на Вуглегірській, Зміївській та Трипільській ТЕС сумарною встановленою потужністю 7690 МВт.



За підсумками діяльності у 2018 році "Центренерго" скоротило чистий прибуток у 3,8 раза (на 1 мільярд 391 мільйон 936 гривень) у порівнянні з 2017 роком – до 499 мільйонів 127 ​​гривень.



Діяльність "Центренерго" та його керівництва часто пов’язували з олігархом Ігорем Коломойським. Державі належить 78,3% акцій підприємства.