У центрі Чернігова окупанти розбомбили готель "Україна"

Російські загарбники продовжують руйнувати цивільну інфраструктуру українських міст. У Чернігові вони розбомбили готель "Україна", який був візитівкою міста.

Готель, який розбомбили окупанти, розташований у центрі міста. Історик Сергій Шумило наголосив, що руйнування цивільної інфраструктури – військовий злочин Росії проти України.

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Сергій Шумило наголосив, що московська орда цілеспрямовано знищує древнє місто, історія якого почалася задовго до появи їхньої країни. Цей злочин, як і всі інші, повинні стати доказами на трибуналі в Гаазі.

Окупанти, як зазначив Шумило, знищують лікарні, житлові будинки, школи, садочки, бібліотеки, готелі та стадіони.

Всі ці злочини мають стати свідченнями для міжнародного трибуналу в Гаазі над російськими фашистами і особисто недофюрером Путіним,

– наголосив Шумило.

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