В Києві планують побудувати мечеть. Наразі триває обговорення дизайну, а питання з місцем її зведення вже майже вирішене.

Про це заявив посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере в інтерв'ю Інтерфакс-Україна. За його словами, це необхідно, адже в Україні проживає велика кількість мусульман, включаюси кримських татар.

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"Особливо після 2014 року ми бачимо, що багато кримських татар повинні були переїхати, і в Києві мешкає значна спільнота. До нас звернулися з проханням про співпрацю і допомогу Україні і її мусульманському співтовариству побудувати мечеть в Києві", – сказав Гюльдере.

Довідка. Раніше глава Духовного управління мусульман України шейх Ахмед Тамім заявив, що кількість мусульманського населення в Україні ймовірно вже сягнула 2 мільйонів людей.

За його словами, після обговорення дизайну, планують вже запустити офіційні процедури затвердження. Попередньо будівництво планується в центрі столиці, а більше деталей з'явиться в найближчі місяці.

"У Києва дуже красивий пейзаж, це дуже гарне місто, і я абсолютно переконаний, що цей проєкт принесе особливу, унікальну доповнення красі Києва, його багатим контурах і вигляду", – наголосив посол.