У центрі Києва вдруге за тиждень відбулась масштабна бійка з різаниною

У Києві на Хрещатику вночі на 27 липня невідомі влаштували масштабну бійку, внаслідок якої постраждали люди. Під час однієї сутички нібито застосовували предмети, схожі на ножі, а під час іншої – стріляли.

Про це повідомили в одному з місцевих пабліках у соцмережах. У результаті інциденту двоє людей отримали важкі травми.

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За словами очевидців події, під час бійки застосовували газові балони й предмети, схожі на ножі.

На місці події працювали 6 машин поліції та 2 "швидкі", які забрали постраждалих

За даними свідків, інші учасники конфлікту нібито сховалися у квартирі в одному з житлових будинків. На місце викликали оперативну групу.

Вже друга масова бійка

До слова, нещодавно в центрі міста вже була подібна ситуація. 24 липня поблизу зі станцією метро "Палац Спорту" сталася бійка, під час якої пролунало щонайменше 6 пострілів.