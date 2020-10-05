У Києві 5 жовтня розпочнеться ремонт фонтану біля пам'ятника засновникам столиці у Наводницькому парку. Оновлений водограй засяє новими фарбами та матиме автоматичне керування.

Цього року планується провести всі роботи для повноцінної роботи фонтану, повідомляє пресслужба КО "Київзеленбуду". У першу чергу планується демонтувати гранітне покриття, старі кабелі, трубопроводи, обладнання та старі кабелі.

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Окрім того,передбачено влаштування технологічного трубопроводу фонтану, проведення електромонтажних робіт та встановлення обладнання фонтану. Фінальним етапом робіт стане запуск відремонтованого фонтану.



У Києві реконструюють фонтан біля пам'ятника засновникам столиці / КО "Київзеленбуд"

Що відомо про пам’ятник засновникам Києва? Кию, Щеку і Хориву – скульптурна композиція, присвячена легендарним засновникам Києва. Встановлена у 1982 році. Довжина човна — 9 метрів, висота фігур: братів — 4,3 метра, Либеді — 3,8 метра. У 2010 році після часткового руйнування пам’ятника була проведена його реконструкція.

Раніше 24 канал писав, що цього року почнеться реконструкція Арсенальної площі, також змін зазнає територія перед Військовою комендатурою. Роботи планують завершити у максимально короткі терміни.