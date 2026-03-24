У центрі Львова палає після дронової атаки: відео та фото з місця прильоту

24 березня Львів опинився під атакою російських безпілотників. Один з ворожих БпЛА влучив в будівлю в центрі міста.

Як розповіла ведуча 24 Каналу Ірина Узлова, рятувальники вже працюють на місці подій. Наразі відомо про 4 постраждалих внаслідок російської атаки по Львову.

Дивіться також Момент прильоту "Шахеда" у центр Львова

Що відомо про російський удар по Львову?

За словами Узлової, російський безпілотник влучив у житлову будівлю в центральній частині Львова. Сталося це біля церкви Андрія. Тут немає жодних військових цілей. Це чергова цілеспрямована атака проти цивільного населення.

Рятувальники вже майже загасили пожежу в центрі міста. Уламки безпілотника лежать по всій вулиці.

Наслідки російської атаки по центру Львова / Фото Андрій Садовий

Як зазначив голова Львівської ОВА Максим Козицький, внаслідок атаки постраждала будівля, яка належить до спадщини ЮНЕСКО. Він закликав львів'ян перейти в укриття, доки не буде відбою повітряної тривоги.

Згодом пан Козицький додав, що внаслідок атаки російських безпілотників було загоряння житлових будинків на площі Соборній, вулиці Братів Рогатинців та вулиці Червоної Калини. Окрім цього, через падіння уламків сталася пожежа в приватному будинку у селі Серники Бібрської територіальної громади.

Уламки безпілотника на вулиці Бандери / Фото Андрій Садовий

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що ще один російський безпілотник влучив по житловому будинку в мікрорайоні Сихів. Сталося це на вулиці Червоної Калини. Уламки безпілотника також зафіксували на початку вулиці Степана Бандери.

Російський безпілотник вдарив по житловому будинку на Сихові / Фото Андрій Садовий

Наразі до лікарні доставили 51-річну жінку із мінно-вибуховою травмою нижніх кінцівок. Вона перебуває у свідомості. Ще один чолові самостійно звернувся до травмпункту через забої.

Станом на 17:10 моніторингові канали повідомляють, що ще два "Шахеди" летять у напрямку Львова.