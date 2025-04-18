Українців готуватимуть чинити опір у випадку вторгнення: в Україні запрацюють Центри нацспротиву

Вторгнення Росії в Україну триває. У зв'язку з цим у кожному регіоні країни будуть працювати центри підготовки громадян до національного спротиву.

Кабінет Міністрів вже ухвалив постанову, яка затверджує порядок їх створення та функціонування, а також вимоги до діяльності центрів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.

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Що відомо про створення Центрів нацспротиву

Під час зустрічі з представниками громадянського суспільства глава держави Володимир Зеленський дав розпорядження створити Центри нацспротиву. Документ щодо цього напрацювали за координації заступниці керівника Офісу Президента держави Ірини Верещук.

Підготовка цивільних громадян до протидії ворогу є невід’ємною складовою нашої обороноздатності та одним із чинників стримування ворога. Це також один із драйверів стійкості та згуртованості суспільства,

– каже Верещук.

Варто зазначити, що у робочих сесіях брали участь представники Міністерства оборони, Генерального штабу ЗСУ, Сил територіальної оборони, обласних військових адміністрацій, а також громадських і волонтерських організацій.

В Офісі Президента пояснюють, що керівників центрів призначатимуть обласні ради за поданням ОВА. Окрім цього, на обласні військові адміністрації покладаються обов’язки щодо контролю, моніторингу та оцінки їх діяльності зі щоквартальним звітуванням Міноборони. Натомість Сили ТрО затверджуватимуть типову програму підготовки.

Там зауважують, що керівниками та інструкторами центрів призначатимуть передусім ветеранів. А також додають, що інструктори з національного спротиву проходитимуть навчання та сертифікацію у військових закладах вищої освіти.

До слова, раніше на Закарпатті створили перший в Україні Центр підготовки до національного спротиву. У ньому військові з бойовим досвідом навчають цивільних протидіяти ворогу.