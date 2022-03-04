Центробанк Росії вирішив поки не відновлювати торги на фондовому ринку московської біржі

Центробанк Росії вже п'ятий день поспіль не відновлює торги на Московській біржі в секціях фондового ринку.

Також банк Росії оголосив, що знижує з 30% до 12% комісію для фізичних осіб для придбання іноземної валюти через брокерів, повідомляють росЗМІ.

Важливо Фінансовий крах: що відбувається з економікою Росії після нападу на Україну

За даними регулятора, це зроблено після додаткового аналізу ситуації "для вирівнювання конкурентних умов на ринку та підтримки фінансової стабільності".

Рубль продовжує рекордне падіння

Результат нищівних санкцій Європи проти Росії через початок війни суттєво вплинули економіку Росії. Курс рубля рекордно впав і тепер коштує понад 110 за долар. Курс рубля до долара зараз – це історичний максимум.

Російський рубль після цинічного вторгнення Росії на територію України вже втратив близько 40% своєї вартості. Загалом російська національна валюта почала знецінюватись ще 21 лютого, коли бойовики звернулись до Путіна, щоб він визнав "незалежність" так званих псевдореспублік.

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