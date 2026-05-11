Кремлівська цензура почала застосовувати "блекаути" у книжках, – розвідка

Під посилення законодавчих обмежень у Росії потрапила уся сфера книговидання. Навіть частини класичних творів світової літератури тепер під забороною або ретельною перевіркою.

Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України.

Що таке "блекаут" у книжках?

У розвідці розповіли, що раніше у Росії вже практикували заборони окремих творів чи авторів. Проте зараз цензура охоплює весь процес від написання тексту до продажів у магазинах.

Ключовою зміною став так званий "блекаут" – візуальний символ цензури, коли у книжках закреслюють частини тексту, і читач отримує не цілісний твір.

Під заборону або жорстку модерацію на Росії потрапили будь-які згадки про війну, критика російської агресії, теми ЛГБТК+, еміграції, деколоніального дискурсу, описи, пов'язані з наркотиками чи самогубством,

– пояснили у СЗРУ.

У результаті змін тисячі книжок перевіряють, редагують або взагалі знімають із продажу. Цікаво те, що цензура торкнулась не лише сучасних творів: класику світової літератури "очищають" під час нових перекладів чи перевидань.

Деякі видавництва використовують штучний інтелект для пошуку "небажаного" контенту. Однак алгоритми часто помилково позначають звичайні слова чи контексти як проблемні.

Водночас остаточне рішення залишається за редакторами та юристами, які змушені діяти в умовах високих ризиків – від штрафів до кримінального переслідування,

– заявила розвідка.

Розвідники зазначили, що такий "блекаут" раніше використовували як мистецький прийом. Це була форма протесту або переосмислення тексту. Зараз же в Росії він служить інструментом приховування частини тексту, але Кремль не врахував, що читач може знайти оригінал в інтернеті.

У результаті, підсумували в СЗРУ, книжки втрачають свою цінність через кремлівську цензуру. Адже агресор перетворив їх на черговий інструмент ідеологічного впливу.

