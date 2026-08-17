У Росії зацензурували автобіографію Папи Римського через слова про ЛГБТ

Російська машина цензури дісталася навіть до мемуарів глави католицької церкви. З нової книги просто повикреслювали цілі абзаци, які не вписуються в офіційну ідеологію Кремля.

Про це повідомили пропагандистські ЗМІ.

У російському видавництві "Альпина Паблишер" вийшла автобіографія Папи Римського Франциска під назвою "Надія". Проте читачі помітили, що деякі фрагменти тексту на сторінках просто закриті чорними плашками.

Першим на це звернув увагу книжковий магазин Primus Versus, який опублікував фотографію розвороту з цензурою. Згодом теологиня Наталія Василевич порівняла російське видання з оригіналом і з'ясувала, що саме намагалися приховати від читачів.

Виявилося, що з книги прибрали роздуми понтифіка про благословення одностатевих пар та прийняття гомосексуальних і трансгендерних людей церквою.



Цензура на слова Папи Римського / Фото росЗМІ

Також під цензуру потрапили слова про їхнє право на хрещення та засудження кримінального переслідування за гомосексуальність.

Якщо Господь каже "всі", то хто я такий, щоб когось виключати?,

– пише Франциск в одному із замальованих фрагментів.

Кремлівська цензура почала застосовувати "блекаути" у книжках: що відомо?

У Росії впровадили "блекаут" у книгах, закреслюючи частини тексту, що підлягають цензурі.

Цензура охоплює теми війни, критики російської агресії, ЛГБТ та інші, що призводить до редагування чи зняття з продажу тисяч книжок.

Раніше у Росії вже практикували заборони окремих творів чи авторів. Проте зараз цензура охоплює весь процес від написання тексту до продажів у магазинах.

У результаті книжки втрачають свою цінність через кремлівську цензуру. Адже агресор перетворив їх на черговий інструмент ідеологічного впливу.