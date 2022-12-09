У центрі Києва просто посеред вулиці помер чоловік

9 грудня 2022, 10:08
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Джерело:

"Вечірній Київ"

У самому центрі Києва біля станції метро "Хрещатик" помітили лежачого нерухомого чоловіка. Ознак насильницької смерті на його тілі не виявили.

Що трапилося з чоловіком

За попередніми даними, чоловіку раптово стало погано, він впав та помер біля ресторану McDonalds у центрі столиці. Про це повідомила пресофіцерка Печерського райуправління поліції Києва Оксана Тищенко.

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Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті, однак на ньому не було ознак насильницької смерті. Скоріше за все це була якась хвороба,
– сказала Тищенко.

Померлий чоловік був 1973 року народження. За словами очевидців події, він був киянином і проживав неподалік.

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Автор: Софія Мінджоса