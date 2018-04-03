Цікаве припущення: вчені побачили на Венері "натяк" на життя

В атмосфері Венери, попри екстремальні умови, може існувати життя. До такого висновку дійшли вчені з Університету Вісконсіна, що проаналізували супутникові знімки Венери і спектри поглинання.

Про це повідомляє Astrobiology, пише Republic.

Раніше вчені не робили спроб знайти життя на Венері, адже там вкрай екстремальні умови – планета цілком покрита щільними хмарами, через що виникає парниковий ефект, а температура на поверхні планети перевищує 450 градусів Цельсія. Атмосфера складається з вуглекислого газу і сірчаної кислоти.

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І все ж вчені припускають, що життя варто шукати не на поверхні планети, а на великій висоті у верхніх шарах атмосфери. На такій висоті там панують відносно невисокі температури (близько 60 градусів Цельсія), є пари води, а також сполуки сірки та вуглекислий газ.

Тож вчені припускають, що у таких умовах цілком можуть жити мікроби: на Землі деякі їх види мешкають в гарячих джерелах при температурах понад 70 градусів Цельсія і харчуються вуглекислим газом.

Так, науковці вивчили зображення, отримані японським зондом "Акацукі", та помітили в атмосфері темні плями з непізнаних частинок. Ці плями існують протягом кількох днів, при цьому змінюють форму і яскравість. Розмір цих плям схожий до розмірів бактерій на Землі.

Щоправда вчені поки не можуть точно встановити чи є це органічними сполуками.

Тож науковці наголошують, що ці висновки можна розглядати лише як припущення – точні висновки можуть бути зроблені тільки після вивчення атмосфери Венери за допомогою спеціальних зондів.