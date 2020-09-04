Ціна на газ в Україні зросте, але буде найнижчою за останні п'ять років, – Шмигаль
Наразі ціна на газ в Україні регулюється конкурентним ринком. Прем'єр-міністр заявив, що ціна на блакитне паливо зросте, однак все одно буде найнижчою за останні п'ять років.
Вперше з 2015 року в Україні найнижчі ціни на газ в серпні – вересні, заявив Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, пише 24 канал.
Читайте також Бюджет надійде у Раду вчасно, Мінфін збалансував його основу, – Шмигаль
Звичайно, буде природне ринкове зростання, але це буде найнижча ціна на газ за останні п’ять років в Україні,
– зазначив прем’єр.
За його словами, Україна зробила величезний прорив "у встановленні ринкових, а не корупційних цін на газ", які раніше формувалися з корупційною націнкою чиновниками.
Ринок газу в Україні: що відомо про зміни
- З 1 серпня 2020 року в Україні почав працювати ринок природного газу для споживачів. Тобто немає єдиних цін на газ для оптових чи побутових клієнтів. Пов'язано це з новими правилами постачання газу та завершенням режиму покладення спеціальних обов'язків (ПСО).
- Очікувалося, що ціни на газ в Україні підуть вгору після відкриття ринку газу для населення з 1 серпня. Однак завдяки заповненню підземних сховищ газу це станеться не стрімко.
- 7 серпня "Нафтогаз" оприлюднив тарифи на газ для населення і бізнесу.
- 17 серпня компанія запропонувала людям замовити газ на рік вперед за фіксованою ціною.
- У вересні цін на газ для населення "Нафтогаз" встановив на рівні 4,7 гривні за кубометр.