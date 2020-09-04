Наразі ціна на газ в Україні регулюється конкурентним ринком. Прем'єр-міністр заявив, що ціна на блакитне паливо зросте, однак все одно буде найнижчою за останні п'ять років.

Вперше з 2015 року в Україні найнижчі ціни на газ в серпні – вересні, заявив Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, пише 24 канал.

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Звичайно, буде природне ринкове зростання, але це буде найнижча ціна на газ за останні п’ять років в Україні,

– зазначив прем’єр.

За його словами, Україна зробила величезний прорив "у встановленні ринкових, а не корупційних цін на газ", які раніше формувалися з корупційною націнкою чиновниками.

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