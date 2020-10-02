Україна планує приєднатися до санкцій Європейського Союзу проти білоруських посадовців. Водночас в МЗС України наголосили, що ціна солідарності з білоруським народом для Києва є вищою, ніж для країн ЄС.

Україна зі свого боку робить все можливе, щоб допомагати білорусом в складній ситуації, що виникла. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю BBC News Україна.

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За словами українського дипломата, він спершу хоче переглянути остаточне юридичне рішення та перевірити осіб у санкційному списку.

Водночас Кулеба зауважив, що ціна такої солідарності для Києва стане набагато вищою, ніж для країн ЄС і НАТО. Адже Україна не перебуває під "парасолькою захисту" цих об'єднань, а розширення впливу Росії в Білорусі напряму загрожує українській безпеці.

Чи вводитиме Україна економічні санкції проти Білорусі

У МЗС зазначили, що Україна планує приєднатися до персональних санкцій щодо певних представників білоруського керівництва. Водночас вводити якісь економічні санкції, обмежувати торгівлю Київ не планує.

Що стосується економічної взаємодії – ми не плануємо атакувати. Ми не робитимемо Білорусі ще гірше – ми бажаємо їй лише добра. У нас немає в планах ембарго, введення будь-яких обмежень на торгівлю,

– запевнив Кулеба.

Він пояснив, що така позиція може змінитися у випадку, якщо Росія встановить контроль над білоруськими підприємствами.

"Ось тоді треба сідати і аналізувати кожен великий контракт, дивитися, чи не з'явилися додаткові ризики, тому що у нас є висока взаємодія і в військово-торговому секторі", – пояснив Дмитро Кулеба.

Україна не розриватиме дипломатичних відносин з Білоруссю

Також, за словами глави МЗС, Україна не зменшуватиме рівень дипломатичного представництва в Мінську.

Міністр не бачить підстав для розриву дипломатичних відносин або для зниження присутності України в Білорусі до рівня тимчасового повіреного, як це є наразі з Росією.

Це означає, що український посол і надалі буде працювати в Білорусі.

Що відомо про санкції ЄС проти Білорусі

Євросоюз 2 жовтня опублікував список білоруських високопосадовців, проти яких вводять санкції. У списку санкцій проти білоруських чиновників наразі є 40 прізвищ. Однак, самопроголошеного президента Олександра Лукашенка немає у санкційному списку.

Санкції передбачають:

Замороження активів, які перебувають на території ЄС.

Заборону в'їзду на територію ЄС.

Хто підпадає під санкції:

міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв;

заступник міністра внутрішніх справ Олександр Барсуков;

глава білоруського ОМОНУ Дмитрій Балаба;

очільниця ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина;

директор СІЗО на Окрестіно Іван Соколовський;

ексгенпрокурор Олександр Конюк.

Окрім того, у список внесли деяких членів ЦВК та очільників міліції Мінська, Гомеля, Бреста, Вітебська.

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