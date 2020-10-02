Ціна солідарності: Україна приєднається до санкцій ЄС проти Білорусі, але є нюанси
Україна планує приєднатися до санкцій Європейського Союзу проти білоруських посадовців. Водночас в МЗС України наголосили, що ціна солідарності з білоруським народом для Києва є вищою, ніж для країн ЄС.
Україна зі свого боку робить все можливе, щоб допомагати білорусом в складній ситуації, що виникла. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю BBC News Україна.
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- За словами українського дипломата, він спершу хоче переглянути остаточне юридичне рішення та перевірити осіб у санкційному списку.
- Водночас Кулеба зауважив, що ціна такої солідарності для Києва стане набагато вищою, ніж для країн ЄС і НАТО. Адже Україна не перебуває під "парасолькою захисту" цих об'єднань, а розширення впливу Росії в Білорусі напряму загрожує українській безпеці.
Чи вводитиме Україна економічні санкції проти Білорусі
У МЗС зазначили, що Україна планує приєднатися до персональних санкцій щодо певних представників білоруського керівництва. Водночас вводити якісь економічні санкції, обмежувати торгівлю Київ не планує.
Що стосується економічної взаємодії – ми не плануємо атакувати. Ми не робитимемо Білорусі ще гірше – ми бажаємо їй лише добра. У нас немає в планах ембарго, введення будь-яких обмежень на торгівлю,
– запевнив Кулеба.
Він пояснив, що така позиція може змінитися у випадку, якщо Росія встановить контроль над білоруськими підприємствами.
"Ось тоді треба сідати і аналізувати кожен великий контракт, дивитися, чи не з'явилися додаткові ризики, тому що у нас є висока взаємодія і в військово-торговому секторі", – пояснив Дмитро Кулеба.
Україна не розриватиме дипломатичних відносин з Білоруссю
- Також, за словами глави МЗС, Україна не зменшуватиме рівень дипломатичного представництва в Мінську.
- Міністр не бачить підстав для розриву дипломатичних відносин або для зниження присутності України в Білорусі до рівня тимчасового повіреного, як це є наразі з Росією.
- Це означає, що український посол і надалі буде працювати в Білорусі.
Що відомо про санкції ЄС проти Білорусі
Євросоюз 2 жовтня опублікував список білоруських високопосадовців, проти яких вводять санкції. У списку санкцій проти білоруських чиновників наразі є 40 прізвищ. Однак, самопроголошеного президента Олександра Лукашенка немає у санкційному списку.
Санкції передбачають:
- Замороження активів, які перебувають на території ЄС.
- Заборону в'їзду на територію ЄС.
Хто підпадає під санкції:
- міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв;
- заступник міністра внутрішніх справ Олександр Барсуков;
- глава білоруського ОМОНУ Дмитрій Балаба;
- очільниця ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина;
- директор СІЗО на Окрестіно Іван Соколовський;
- ексгенпрокурор Олександр Конюк.
Окрім того, у список внесли деяких членів ЦВК та очільників міліції Мінська, Гомеля, Бреста, Вітебська.
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