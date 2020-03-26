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      В Україні знизили ціни на бензин: де і на скільки

      -
      Великі мережі знизили ціни на пальне / СВІДОК.info

      Великі мережі АЗС знизили ціни на пальне. OKKO та WOG зменшили вартість бензину та дизпалива на 1 гривню за літр.

      Вартість дизельного палива на станціях OKKO і WOG знизилась до 25,99 гривені за літр, а бензину А-95 – до 26,99 гривні. Тепер ціна дизельного палива цих операторів – така ж, як і консолідованої мережі "Приват". Про це повідомляє "Консалтингова група А-95".

      До теми Ціни на нафту різко впали після росту напередодні: що відомо про ситуацію на ринку

      Саме "Приват", у якої більше 1500 АЗС, вважалась основним оператором низько-цінового сегменту.

      На скільки АЗС знизили ціни на пальне:

      • OKKO і WOG – 1 гривня за літр на дизпаливо і бензин;
      • Amic – 20 копійок на бензин. Перед цим знижували на 50 копійок за літру пального;
      • KLO – на 50 копійок за літр на бензин А-92 і на 30 копійок – на А-95 і дизпальне;
      • БРСМ-Нафта – на 96 копійок за літр бензину;
      • Сhipo – на 30 копійок за літр бензину.

      Середня роздрібна ціна бензину по країні зменшилась на 27-28 копійок за літр, дизпалива – на 25 копійок за літр.

      Важливо! Ціни на нафту обвалилися на 30% через нафтову війну між Росією та Саудівською Аравією. У Антимонопольному комітеті раніше заявили, що через обвал цін на нафту, бензин в Україні має подешевшати. Проте через падіння курсу гривні відносно долара не слід очікувати значного зниження вартості пального, як це відбувалось з нафтою.

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      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Ціни АЗК WOG Обвал цін на нафту Нафта Пальне
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