Ціна на дизельне паливо виросте на 3,9 грн за літр, – Марунич

В Україні може подорожчати вартість дизельного палива і газу на заправках, якщо буде запроваджено мито на імпорт цих видів товарів.

Мито складе 8,5% в цьому році та виросте до більш як 25% у 2024-му. Таким чином, ціна на дизель виросте на 3 грн 90 коп. за 1 літр, повідомляє "5 канал".

За даними співголови Фонду енергетичних стратегій Дмитра Марунича, такий стан справ може бути вигідним для окремих виробників.

Я б на місці уряду принаймні б істотно задумався. Не виключено, що мова йде про те, що він також діє в інтересах внутрішнього виробника. У нас це Кременчуцький нафтопереробний завод. Як нам відомо – контролюється структурами пана Коломойського. Ось тут такі небезпечні речі йдуть. Але врешті-решт, за все ці, так би мовити, невеликі презенти для пана Коломойського, зрештою заплатить споживач,

– заявив Марунич.

При цьому, за його словами, наслідки зростання мита ляжуть на плечі кінцевих споживачів – пересічних українців.

"Додаткове подорожчання паливно-мастильних матеріалів ні до чого доброго не призведе. Чесно кажучи, я не зовсім розумію логіку уряду. На жаль, можемо мати і явища дефіциту на внутрішньому ринку з відповідним зростанням ціни. Зрештою, платить кінцевий споживач, розумієте. Ось і вся історія. Це не уряд платить ці гроші", – наголосив експерт.

Крім того, подорожчання палива вплине на загальний рівень інфляції. Можуть ще більше подорожчати інші соціально значущі товари, передає видання.