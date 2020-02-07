14:09
7 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бердимухамедов і 50 відтінків сірого. Улюблена іграшка Кирила
      Вєсті Кремля
      23:04, 6 лютого
      Вєсті.UA: Кінець дружби з Коломойським. Навчання депутатів у бійках
      Вєсті.UA
      20:25, 6 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ

      Ціна на дизельне паливо виросте на 3,9 грн за літр, – Марунич

      149 Читать новость на русском
      Дизельне паливо / goloskarpat.info

      В Україні може подорожчати вартість дизельного палива і газу на заправках, якщо буде запроваджено мито на імпорт цих видів товарів.

      Мито складе 8,5% в цьому році та виросте до більш як 25% у 2024-му. Таким чином, ціна на дизель виросте на 3 грн 90 коп. за 1 літр, повідомляє "5 канал".

      За даними співголови Фонду енергетичних стратегій Дмитра Марунича, такий стан справ може бути вигідним для окремих виробників.

      Я б на місці уряду принаймні б істотно задумався. Не виключено, що мова йде про те, що він також діє в інтересах внутрішнього виробника. У нас це Кременчуцький нафтопереробний завод. Як нам відомо – контролюється структурами пана Коломойського. Ось тут такі небезпечні речі йдуть. Але врешті-решт, за все ці, так би мовити, невеликі презенти для пана Коломойського, зрештою заплатить споживач,
      – заявив Марунич.

      При цьому, за його словами, наслідки зростання мита ляжуть на плечі кінцевих споживачів – пересічних українців.

      "Додаткове подорожчання паливно-мастильних матеріалів ні до чого доброго не призведе. Чесно кажучи, я не зовсім розумію логіку уряду. На жаль, можемо мати і явища дефіциту на внутрішньому ринку з відповідним зростанням ціни. Зрештою, платить кінцевий споживач, розумієте. Ось і вся історія. Це не уряд платить ці гроші", – наголосив експерт.

      Крім того, подорожчання палива вплине на загальний рівень інфляції. Можуть ще більше подорожчати інші соціально значущі товари, передає видання.

      Рада розглядає законопроєкт про ринок землі: онлайн-трансляція
      сьогодні
      10638
      Теги: Пальне Фінанси
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:54 Соколова, Вітовська та Бородянський відреагували на мовний скандал в 1+1
      Надія Біленко 897
      сьогодні , 12:03 Український рекорд: золотовалютні резерви досягнули вершини 2012 року
      Злой Одессит 587
      4 лютого , 15:23 Акції техкомпаній ростуть: чи варто чекати нової "економічної бульбашки"
      480
      5 лютого , 13:11 Топ-5 покер-румів на реальні гроші: де грати українцям у 2020 році
      1015
      сьогодні , 11:22 Україна зіграє ще 3 товариські матчі: хто стане суперником нашої збірної
      Ігор Саджениця 433
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук