Ціна на нафту вперше за рік опустилася нижче 52 доларів за барель

24 грудня вартість ф'ючерсу на нафту північноморської марки Brent з поставкою в лютому 2019 року на торгах на біржі ICE в Лондоні знизилася до позначки 51,86 доларів за барель.

Це показують дані біржових торгів. Востаннє ціна Brent опустилася нижче рівня в 52 доларів за барель 4 вересня 2017 року. Нагадаємо, що у вересні ціни на нафту зросли до максимуму за чотири роки. Тоді ф'ючерси на нафту марки Brent зросли до 80,8 доларів за барель. Востаннє нафта коштувала так дорого у жовтні 2014 року.