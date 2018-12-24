00:08
25 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ВІЙНА У СИРІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Прихований талант Кадирова. Благодійність по-російськи
      Вєсті Кремля
      21:14, 24 грудня
      Вєсті.UA: Убога філософія Ляшка. Хитрий план Луценка
      Вєсті.UA
      18:45, 24 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ВІЙНА У СИРІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Ціна на нафту вперше за рік опустилася нижче 52 доларів за барель

      152 Читать новость на русском
      Востаннє ціна Brent опускалася до такого рівня у вересні 2017 року
      Востаннє ціна Brent опускалася до такого рівня у вересні 2017 року / pixabay

      24 грудня вартість ф'ючерсу на нафту північноморської марки Brent з поставкою в лютому 2019 року на торгах на біржі ICE в Лондоні знизилася до позначки 51,86 доларів за барель.

      Це показують дані біржових торгів.

      Востаннє ціна Brent опустилася нижче рівня в 52 доларів за барель 4 вересня 2017 року.

      Нагадаємо, що у вересні ціни на нафту зросли до максимуму за чотири роки. Тоді ф'ючерси на нафту марки Brent зросли до 80,8 доларів за барель. Востаннє нафта коштувала так дорого у жовтні 2014 року.

       

      Теги: Нафта
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 24 грудня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 24 грудня: "нова-стара" ректорка медуніверситету та 17 гривень Шуфрича на армію
      24 грудня , 22:02 Головні новини 24 грудня: "нова-стара" ректорка медуніверситету та 17 гривень Шуфрича на армію
      2744
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      "Людина-Павук: Навколо всесвіту": можливо, найкращий спайдермен, якого ви бачили
      24 грудня , 22:00 "Людина-Павук: Навколо всесвіту": можливо, найкращий спайдермен, якого ви бачили
      Юлія Ліпенцева 266
      Яку зброю дали Україні США і скільки це коштувало: інфографіка
      24 грудня , 20:01 Яку зброю дали Україні США і скільки це коштувало: інфографіка
      Світлана Попова 2332
      Один в морі воїн, або Чи виправдані наміри Турчинова відправити кораблі у Керченську протоку
      24 грудня , 19:08 Один в морі воїн, або Чи виправдані наміри Турчинова відправити кораблі у Керченську протоку
      Наталя Ромашова 1761
      ТОП-8 способів заробити гроші в Інтернеті
       27 квітня 2016 , 14:24 1
      Подарунок від Миколая хлопчику Пєті: бурхлива реакція соцмереж на націоналізацію "Привату"
       19 грудня 2016 , 10:01 7
      Продуктивність праці в США зросла на 3,1%
       4 листопада 2011 , 11:33
      Україна планує збільшити видобуток газу до 50 мільярдів кубів
       26 вересня 2013 , 09:46 1
      Delta + Air France
       24 травня 2009 , 11:27
      Мобільне падіння
       25 травня 2009 , 08:53
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук