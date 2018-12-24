Ціна на нафту вперше за рік опустилася нижче 52 доларів за барель
24 грудня вартість ф'ючерсу на нафту північноморської марки Brent з поставкою в лютому 2019 року на торгах на біржі ICE в Лондоні знизилася до позначки 51,86 доларів за барель.
Це показують дані біржових торгів.
Востаннє ціна Brent опустилася нижче рівня в 52 доларів за барель 4 вересня 2017 року.
Нагадаємо, що у вересні ціни на нафту зросли до максимуму за чотири роки. Тоді ф'ючерси на нафту марки Brent зросли до 80,8 доларів за барель. Востаннє нафта коштувала так дорого у жовтні 2014 року.
Джерело: 24 Канал
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