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      Ціна нафти Brent впала до мінімуму з 2017 року

      1624 Читать новость на русском
      Нафта Brent
      Нафта Brent / Фото з відкритих джерел

      Ціна північноморської нафти Brent впала нижче позначки у 48 доларів за барель. Останній раз барель нафти Brent коштував менше 50 доларів в кінці серпня минулого року.

      Про це свідчать дані біржових торгів.

      Читайте також: Ціна на нафту вперше за рік опустилася нижче 52 доларів за барель

      Вартість чорного золота падає на тлі повідомлень про проблеми з американським бюджетом.

      Вартість нафти Brent є основою для ціноутворення близько 40-ка відсотків світових сортів нафти. Зокрема російської "Уралс".

      В США, відбулося вже третє за рік, часткове припинення фінансування роботи урядових установ. Адже бюджет так і не узгодили в Конгресі.

      Американський очільник Дональд Трамп відмовився підписувати документ. Якщо до нього не увійде пункт про фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Демократи виступають проти.

      Теги: Новини США Нафта
      Джерело: 24 канал
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