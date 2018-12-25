Ціна нафти Brent впала до мінімуму з 2017 року

Ціна північноморської нафти Brent впала нижче позначки у 48 доларів за барель. Останній раз барель нафти Brent коштував менше 50 доларів в кінці серпня минулого року.

Про це свідчать дані біржових торгів.

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Вартість чорного золота падає на тлі повідомлень про проблеми з американським бюджетом.

Вартість нафти Brent є основою для ціноутворення близько 40-ка відсотків світових сортів нафти. Зокрема російської "Уралс".

В США, відбулося вже третє за рік, часткове припинення фінансування роботи урядових установ. Адже бюджет так і не узгодили в Конгресі.

Американський очільник Дональд Трамп відмовився підписувати документ. Якщо до нього не увійде пункт про фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Демократи виступають проти.