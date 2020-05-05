Нацкомісія спростувала інформацію про підвищення тарифів на електроенергію

Раніше член НКРЕКП Дмитро Коваленко заявляв, що регулятор пропонує скасувати пільговий тариф для населення на перші 100 кіловат за годину. Мовляв, так сподіваються вирішити проблему з "зеленими" тарифами. Втім, у Нацкомісії поспішили спростувати цю заяву.

Під час круглого столу щодо кризового стану в енергетиці, НКРЕКП були представлені лише можливі сценарії фінансового збалансування на ринку електричної енергії, передає пресслужба Нацкомісії.

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Йшлося про стабілізацію рівня оптових цін, сценарії зниження "зелених" тарифів, поступове вирівнювання тарифів для різних категорій споживачів та про інші заходи. Комісія, як і вся енергетична спільнота, завжди послідовно виступала за ліквідацію перехресного субсидіювання на ринку електричної енергії,

– наголошують там.

Водночас, у НКРЕКП пояснюють: із введенням в дію з 1 липня 2019 року нової моделі ринку електричної енергії, тарифи для населення регулюються через механізм покладання спеціальних обов’язків на ринку електричної енергії, який встановлюється відповідним рішенням Кабінету Міністрів України.

Заява про скасування пільгових тарифів

Раніше про те, що Нацкомісія планує скасувати пільговий тариф заявив її член Дмитро Коваленко. За його словами, регулятор представив два сценарії розв'язання проблем інтенсивного розвитку поновлюваних джерел електроенергії.

Комісія начебто пропонувала

підвищити пільговий тариф за перші 100 кіловатів за годину електроенергії для населення з 90 копійок до 1,68 гривні за кіловат у годину. Це дозволить отримувати додатково 12 мільярдів гривень на рік;

за годину електроенергії для населення з 90 копійок до 1,68 гривні за кіловат у годину. Це дозволить отримувати додатково 12 мільярдів гривень на рік; протягом 2 – 5 років підвищити ціни на електроенергію для населення до рівня промисловості. Однак водночас підтримати найвразливіші категорії споживачів. Це рішення дозволить додатково зібрати понад 38 мільярдів гривень.

Крім того, серед пропозицій – тимчасово заборонити будівництво нових "зелених" електростанцій, знизити "зелений" тариф до 8 – 9 євроцентів, ввести 100% відповідальності за небаланси та обмеження без компенсацій 20% їх виробництва.

Що відомо про "зелені" тарифи

Їх ввели у 2009 році. Особливість "зелених" тарифів у тому, що вони в кілька разів вищі, ніж звичайні тарифи та зафіксовані в євро.

Введення тарифів пов'язували з братами Клюєвими , які першими побудували низку великих сонячних станцій у Південній Україні.

, які першими побудували низку великих сонячних станцій у Південній Україні. Загалом "зелені" електростанції в Україні виробляють до 2% електроенергії , яка споживається в країні. Однак "зелена електроенергія" коштує ринку 8% всіх грошей – приблизно 10 мільярдів гривень за найвищими в Європі тарифами.

, яка споживається в країні. Однак "зелена електроенергія" – приблизно 10 мільярдів гривень за найвищими в Європі тарифами. СБУ заявляє про загрозу енергетичній безпеці через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики та недосконале ціноутворення.

Зауважимо, що раніше економістка Вікторія Войціцька в коментарі 24 каналу повідомила, що ціна на електроенергію може піднятись на приблизно 15 – 20%, а в гіршому випадку на 25%. Таку ситуацію може зумовити ідея виконувачки обов'язків міністра енергетики Ольги Буславець зупинити блоки атомних електростанцій.