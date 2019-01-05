Ціни на нерухомість у новобудовах Києва, Львова та Одеси: що з ними відбувалось у 2018

Як впродовж 2018 року змінювались ціни на квадратні метри у новобудовах трьох провідних міст України, які найстрімкіше розбудовуються.

За даними Держстату, впродовж перших 9 місяців минулого року саме Львівська та Київська області стали лідерами за обсягами введеного в експлуатацію житла.

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До вашої уваги детальний аналіз тенденцій на ринку первинної нерухомості України, які спостерігались впродовж 2018 року.

Ціни на нерухомість у новобудовах Києва

Як свідчать дані порталу нерухомості ЛУН.ua, ціна метра квадратного у новобудовах столиці за 12 місяців 2018 показувала незначні, та все ж коливання.

Так, у першому півріччі 2018-го середня ціна за квадрат демонструвала стабільне зростання – від 780 до 860 доларів.

Різкий спад цін на житло у новобудовах Києва спостерігався у серпні 2018-го – тоді середня вартість метра квадратного опустилась до позначки 820 доларів.

Станом на кінець року за купівлю житла у столичних новобудах доводилось викласти в середньому 840 доларів за метр квадратний.



Середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва у 2018

Через коливання курсу середня ціна у гривні впродовж останніх місяців 2018-го показувала непритаманне їй падіння – від 23900 до 23000 гривень за квадрат.



Середня та мінімальна ціна метра квадратного у новобудовах Києва у 2018-му році

В залежності від району середня ціна у новобудовах Києва може відрізнятись ледь не втричі.

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Так, в елітному Печерському районі в центрі столиці середня вартість метра квадратного у новобудові становила майже 50 тисяч гривень.

Натомість у Дарницькому та Деснянському районах квартиру у новобудові можна було придбати в середньому по 18 тисяч гривень за квадрат.



Середня ціна метра квадратного у новобудовах у районах Києва

Що відбувалось з цінами на нерухомість у новобудовах Львова

На відміну від столиці, у Львові ціни на житло в новобудовах міста за рік відчутно знизились.

Так, у січні 2018-го середня ціна метра квадратного на ринку первинного житла тут становила 16700 гривень – і це був пік, до якого вона більше не піднімалась впродовж року.

Наступні 4 місяці середня ціна утримувалась на позначці 16000 гривень за квадрат. А набільше її зниження впродовж року спостерігалось у червні – тоді вона опустилалась до 15200 гривень за квадрат.

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Ще один період стабільності середньої ціни метра квадратного у новобудовах Львова спостерігався у наприкінці 2018-го. Впродовж жовтня-грудня за квадрат у новобудах просили в середньому 15900 гривень.

Що цікаво, лише один раз за рік мінімальна ціна метра квадратного на первинному ринку нерухомості Львова опустилась нижче психологічної позначки 10000 гривень – у жовтні 2018-го вона становила 9900 гривень.



Середня та мінімальна ціна на нерухомість у новобудовах Львова у 2018

Середня ціна метра квадратного залежно від района у Львові, на відміну від Києва, відрізняється щонайбільше вдвічі.

Так, у центральному Галицькому районі міста житло класу еліт у грудні 2018-го можна було придбати в середньому за 33600 гривень за квадрат.

Натомість у спальному Сихівському районі міста Лева за цю суму можна було придбати навіть більше, ніж 2 метри квадратні. Середня ціна у новобудовах з помешканнями економ-класу тут становила 15900 гривень.



Середня ціна нерухомості у новобудовах Львова у грудні 2018

Як у 2018 змінювались ціни на житло в новобудовах Одеси

На початку року середня ціна метра квадратного у доларах в одеських новобудах продемонструвала свій мінімум – 650 доларів за квадрат.

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Вже у лютому вона підскочила одразу майже на 10% – до 710 доларів за метр квадратний.

Відносна стабільність на первинному ринку житла в Одесі спостерігалась влітку. Впродовж усіх трьох літніх місяців метр квадратний у новобудовах Одеси можна було придбати в середньому за 660 доларів.

Станом на грудень 2018-го середня ціна у доларовому еквіваленті зросла до 690$/м².



Середня та мінімальна ціна метра квадратного у новобудовах Одеси 2018

Через стрибки валютного курсу середня ціна у гривні на одеській первинці переживала більш значні коливання.

Так, стрімке зростання спостерігалось із червня до жовтня 2018-го – від 17300 до 19500 гривень за квадрат.

У грудні 2018 квартиру в новобудові в Одесі можна було придбати, заплативши в середньому 19 тисяч гривень за метр квадратний.



Ціни на нерухомість у гривнях в новобудовах Одеси у 2018 році

Найдорожче житло класу бізнес та еліт продають у Приморському районі міста. Середня ціна метра квадратного у тутешніх новобудовах вкінці 2018-го становила понад 28000 гривень.

У більш віддаленому від центру Суворовському районі Одеси житло у новобудові можна було придбати в середньому по 14900 гривень за квадрат.



Середня ціна метра квадратного на первинному ринку у районах Одеси

За прогнозами експертів, через подвійні вибори у 2019-му не варто покладати надій на стрімке зниження цін чи значне покращення ситуації на ринку нерухомості України. Натомість фахівці радять купувати квартиру одразу, як тільки бачите, що знайшли те, що шукали і маєте для цього фінансову можливість.

А Ви плануєте вкладати гроші у нерухомість у 2019-му?