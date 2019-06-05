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      Ціни на квартири у новобудовах Одеси несподівано пішли на спад

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      Ціни на квартири у новобудовах Одеси у травні 2019
      Ціни на квартири у новобудовах Одеси у травні 2019 / Колаж 24 каналу

      Після різкого здорожчання за підсумками квітня у травні середня ціна метра квадратного у новобудовах Одеси дещо знизилась.

      За даними сайту з пошуку нерухомості ЛУН.ua, у травні метр квадратний в одеських новобудовах можна було придбати в середньому за 18 500 гривень за квадрат.

      Читайте також: Будують менше, без дозволів і за майже київськими цінами: що зараз з ринком нерухомості Одеси

      Мінімальна ціна вже третій місяць поспіль зберігається на позначці 13 400 гривень за квадрат.

      Ціни на квартири новобудови Одеса
      Середня та мінімальна ціна метра квадратного у новобудовах Одеси

      Нерухомість 24 уже писала, що ціни на квартири у новобудовах Одеси стрімко наближаються до київських.

      Де в Одесі найдорожче житло?

      Квартири комфорт-класу у новобудовах в Суворовському чи Малиновському районі міста можна придбати в середньому за 15 300 гривень за квадрат.

      Дивіться також: Як почався курортний сезон в Одесі та окупованому Криму: показові фото

      Трохи дорожче коштують квартири у Київському районі – там доведеться заплатити в середньому 19 300 гривень за метр квадратний у новобудові.

      Найдорожча нерухомість у центральному Приморському районі міста. Тут зводять переважно житло класу "еліт", ціна метра кваратного у якому може сягати навіть 40 тисяч гривень.

      Ціни на квартири новобудови Одеса райони
      Ціни на квартири у новобудовах в різних районах Одеси у травні 2019

      Наприклад, вартість 1-кімнатної квартири у новобудові на Французькому бульварі починається від 3,5 мільйонів гривень.

      квартира новобудова Одеса
      1-кімнатна квартира у новобудові на Французькому бульварі за 3,5 млн грн

      Щоправда, фахівці застерігають, що кожен третій ЖК в Одесі будують без належних дозволів.

      Читайте, які документи вимагати у забудовника перед тим, як купувати квартиру у новобудові

       
      Порівняйте ціни на квартири у новобудовах Львова та Києва у травні 2019:
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      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості України Ринок нерухомості Первинний ринок нерухомості Новини Одеси Ціни на нерухомість
      Джерело: 24 канал
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