Ціни на квартири у новобудовах Одеси несподівано пішли на спад

Після різкого здорожчання за підсумками квітня у травні середня ціна метра квадратного у новобудовах Одеси дещо знизилась.

За даними сайту з пошуку нерухомості ЛУН.ua, у травні метр квадратний в одеських новобудовах можна було придбати в середньому за 18 500 гривень за квадрат.

Читайте також: Будують менше, без дозволів і за майже київськими цінами: що зараз з ринком нерухомості Одеси

Мінімальна ціна вже третій місяць поспіль зберігається на позначці 13 400 гривень за квадрат.



Середня та мінімальна ціна метра квадратного у новобудовах Одеси

Нерухомість 24 уже писала, що ціни на квартири у новобудовах Одеси стрімко наближаються до київських.

Де в Одесі найдорожче житло?

Квартири комфорт-класу у новобудовах в Суворовському чи Малиновському районі міста можна придбати в середньому за 15 300 гривень за квадрат.

Дивіться також: Як почався курортний сезон в Одесі та окупованому Криму: показові фото

Трохи дорожче коштують квартири у Київському районі – там доведеться заплатити в середньому 19 300 гривень за метр квадратний у новобудові.

Найдорожча нерухомість у центральному Приморському районі міста. Тут зводять переважно житло класу "еліт", ціна метра кваратного у якому може сягати навіть 40 тисяч гривень.



Ціни на квартири у новобудовах в різних районах Одеси у травні 2019

Наприклад, вартість 1-кімнатної квартири у новобудові на Французькому бульварі починається від 3,5 мільйонів гривень.



1-кімнатна квартира у новобудові на Французькому бульварі за 3,5 млн грн

Щоправда, фахівці застерігають, що кожен третій ЖК в Одесі будують без належних дозволів.

Читайте, які документи вимагати у забудовника перед тим, як купувати квартиру у новобудові