Ціни на нафту можуть впасти до 20 доларів за барель, – аналітики

Найближчим часом ціни на нафту можуть знизитися до 20 доларів за барель. Продовження падіння може відбуватися на тлі паніки, що триває на нафтовому фондовому ринку через зрив угоди ОПЕК та Росії.

Такі прогнози дають аналітики провідного банку Goldman Sachs, передає Bloomberg.

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У своїй доповіді аналітики вказують, що "нафтова війна", яку розв’язали ОПЕК і Росія може підштовхнути ціни на нафту до падіння до 20 доларів за барель.

Ситуація суттєво змінює прогнози для ринків нафти та газу. На думку експертів, виробники дешевої нафти будуть нарощувати поставки, щоб змусити країни з високими витратами на видобуток знизити її обсяги.

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