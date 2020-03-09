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      Ціни на нафту можуть впасти до 20 доларів за барель, – аналітики

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      Ціни на нафту можуть впасти до 20 доларів за барель / Фото Infotime.co

      Найближчим часом ціни на нафту можуть знизитися до 20 доларів за барель. Продовження падіння може відбуватися на тлі паніки, що триває на нафтовому фондовому ринку через зрив угоди ОПЕК та Росії.

      Такі прогнози дають аналітики провідного банку Goldman Sachs, передає Bloomberg.

      Головне: Ціни на нафту впали на 30%: це найсильніший обвал з 1991 року

      У своїй доповіді аналітики вказують, що "нафтова війна", яку розв’язали ОПЕК і Росія може підштовхнути ціни на нафту до падіння до 20 доларів за барель.

      Ситуація суттєво змінює прогнози для ринків нафти та газу. На думку експертів, виробники дешевої нафти будуть нарощувати поставки, щоб змусити країни з високими витратами на видобуток знизити її обсяги.

      Зірвана угода ОПЕК і Росії: що трапилось і наслідки

      • Країни Організації країн-експортерів нафти на переговорах не змогли домовитися і продовжити угоду про скорочення видобутку нафти. Річ у тім, що попит на нафту впав через поширення коронавірусу.
      • Росія відмовилася скорочувати виробництво нафти, відтак чинна угода перестане діяти з 1 квітня. Після цього будь-які обмеження на видобуток нафти будуть зняті.
      • У результаті того, що ОПЕК та Росія не домовилися ціни на нафту впали на 30%. Це найвідчутніший обвал цін, починаючи з 1991 року.
      • Крім того, курс рубля до долара різко впав. Станом на 9:00 ранку за московським часом долар на форекс-ринку коштував 73,04 рубля. Євро дійшло до позначки 83, 13 рубля.
      • Зниження цін на нафту вплинуло на фондові ринки.
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      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Саудівська Аравія Новини Росії Нафта Обвал цін на нафту Фондовий ринок
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