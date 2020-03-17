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      Ціни на нафту трохи зросли: деталі

      - Читать новость на русском
      Ціни на нафту поповзли вгору / EPA

      Після рекордного за останні роки обвалу світові ціни на нафту зросли на 5% 17 березня. Зокрема, мовиться про ціну на нафту марки Brent.

      Вранці ф'ючерс на нафту марки Brent продемонстрував зростання на 5,2%, вартість склала 31,15 доларів за барель. Про це повідомляє Oil Price.

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      Проте пізніше ціна трохи знизилася і вирівнялась до вартості 30,65 доларів. Тепер зростання цін сповільнилося.

      Що відомо про обвал цін на нафту

      Напередодні ОПЕК (Організація країн-експортерів нафти – 24 канал) та Росія не змогли домовитися про зниження рівня видобутку нафти. Ер-Ріяд на зустрічі спробував просунути найбільше з 2008 року скорочення видобутку – ще на 1,5 мільйона барелів на добу. Тоді б на Росію чекало скорочення на 500 тисяч барелів, тому Москва відмовилася укладати новий договір.

      У результаті 9 березня ціни на нафту впали на 30%: це найвідчутніший одноденний обвал цін, починаючи з 1991 року. Через супутній обвал міжнародних фондових бірж того дня та різке падіння акцій провідних російських компаній, цей день назвали "чорним понеділком".

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      Теги: ОПЕК Нафта Обвал цін на нафту Новини України
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