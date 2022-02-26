Цинічний вибір: президент Киргизстану підтримав Путіна

Росія віроломно почала війну проти України. За останні цивілізований підтримав Україну. Проте президент Киргизстану Садир Жапаров зайняв іншу позицію.

Лідер Киргизстану зателефонував президенту Росії та підтримав агресора та тирана.

Актуально У Чернігові виявили російських диверсантів: на якому авто вони пересуваються

Цинічний вибір

Зокрема, політики обговорили ситуацію щодо проведення державою-агресором "спеціальної воєнної операції" на території України. Садир Жапаров також переклав на офіційний Київ відповідальність за провал Мінських домовленостей, а також підтримав дії Росії щодо так званого "захисту мирного населення Донбасу". Нагадаємо, саме Російська Федерація у 2014 році окупувала український Крим та почала війну на Донбасі.

У відповідь Володимир Путін, який ініціював агресивну війну проти України, подякував президенту Киргизстану за "принципову солідарну позицію". Крім того, він підтвердив взаємні настрої щодо різнопланового зміцнення відносин між Росією та Киргизстаном.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.