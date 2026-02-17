Це дуже зачепило, – італійський репортер поділився щемливими моментами з лінії фронту

Війна в Україні стала важливою темою, яку висвітлюють Західні журналісти. Це надзвичайно важливо, адже багато репортерів приїжджають до нашої держави, щоб краще зрозуміти й передати всі непрості виклики нашої держави і як українці з ними справляються.

Італійський військовий репортер Лоренцо Кремонезі розповів 24 Каналу, що часто їздить на передову, щоб показати, якою насправді є війна. За його словами, це серйозний досвід, проте це також дуже небезпечно.

Які моменти найбільше вражають на фронті?

Лоренцо Кремонезі підкреслив, що коли він їде на фронт, або перебуває близько до лінії бойового зіткнення, то найбільшу небезпеку становлять дрони. Безпілотники зараз атакують там всіх, зокрема і цивільні автомобілі.

Це називають "дроновим сафарі". Ви в зоні ризику, навіть якщо за 10 кілометрів від лінії фронту. Під час моєї останньої поїздки, нашою головною проблемою була необхідність пересуватися швидко, дивитися в небо і бути готовим вискочити із машини через атаку безпілотниками,

– сказав він.

Такі дії росіян є великою проблемою для всіх: військових, цивільних та журналістів.

Італійський військовий репортер також поділився дуже щемливою історією перебування у Бахмуті, коли місто ще могли відвідувати журналісти.

Я був там із "зомбі". Так називали громадян, які ще залишались у місті. Я бачив, як вони живуть. Одна річ, яка мене завжди вражає – це не історії про дітей, а про людей похилого віку,

– підкреслив Лоренцо Кремонезі.

За його словами, коли дитина покидає дім через війну, то у неї є майбутнє. Цивільні, які залишаються на передовій, – переважно люди похилого віку, або інваліди. Це громадяни, які не можуть забезпечити в себе після евакуації.

"Люди похилого віку, особливо у сільській місцевості не хочуть залишати свої домівки, бо там все їхнє життя, їхнє коріння. Коли їм доводиться виїжджати, то вони гублять зв'язок зі своїм минулим", – додав репортер.

До слова, У Бериславі російські дрони вдарили по евакуаційному авто, внаслідок чого загинув чоловік, ще троє людей отримали поранення. Як повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, під обстріл потрапили волонтери, які вивозили мешканців із небезпечної зони, їхній транспорт знищено. Постраждалих доправили до безпечнішої громади, а влада закликає не зволікати з евакуацією через постійну загрозу атак БпЛА.

