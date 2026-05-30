Цієї доби важливо бути уважними до тривог, – Зеленський

Володимир Зеленський попередив українців про можливі небезпеки. Він наголосив, що Росія може завдати масованого удару в ніч на 31 травня.

Про це йдеться в телеграм-каналі президента.

Чи може бути масована атака вночі 31 травня?

За даними розвідки – так. Цікаво, що партнери України говорили про це з росіянами.

Важливо і цієї доби бути уважними до будь-якої загрози, до сигналів повітряної тривоги. Інформація від розвідок про можливість масованого удару залишається актуальною. Ми знаємо, що партнери говорили з росіянами щодо цього. Віри у те, що хтось там, в Москві, одумається, немає. Обов'язково бережіть життя – реагуйте на небезпеки,

– сказав Зеленський.

Він запевнив, що українська ППО зробить усе можливе, щоб відбити атаку. Готові мобільні вогневі групи та бойова авіація. Хоча є проблеми з постачанням.

"Відсоток збиття "Шахедів" нашими воїнами стабільно вище 90 – це 90–93. По крилатих ракетах та балістиці: з усіма партнерами ми працюємо, щоб були нові внески в програму PURL, ми шукаємо інші способи отримувати ракети", – висловився гарант.

Моніторингові спільноти писали про переміщення літаків Ту

Відповідно до даних моніторів, росіяни перекинули щонайменше 3 стратегічні бомбардувальники на аеродром "Оленья" з Енгельса. Швидше за все, "тушки" споряджені ракетами Х-101.

Також якісь борти присутні на аеродромі "Українка". Таким чином, Росія справді може завдати масованого удару по Україні в ніч проти 31 травня.

Увечері ворог запускав ударні дрони з різних напрямків.