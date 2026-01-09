Цієї ночі можуть бути нові загрози, – голова Львівської ОВА

Росіяни атакували захід України. У Львові місцеві чули 6 гучних вибухів.

Місцева влада закликає львів'ян бути обережними в ніч на 9 січня, пише 24 Канал із посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.

Загроза російського обстрілу для заходу залишається

В ніч на 9 січня Росія атакувала Львів. Міський голова Андрій Садовий повідомив про декілька вибухів у місті.

Тривога розпочалась о 23:35, а о 23:48 ЗМІ повідомили про вибухи. Згодом цю інформацію підтвердив і міський голова Андрій Садовий.

Станом на 00:12 пролунав сигнал відбою повітряної тривоги, втім Козицький попередив про можливі нові загрози цієї ночі.

Цієї ночі можуть бути нові загрози. В разі оголошення повітряної тривоги негайно перейдіть в укриття,

– додав голова ОВА.

Куди, ймовірно, бив ворог?