"Першою ціллю може бути Москва": коли Україна здійснить історичний запуск власної балістики

Співвласник і головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман заявив, що Україна може вперше застосувати власну балістичну ракету по цілях на території Росії вже восени 2026 року. Наразі тривають випробування двигуна, після яких мають розпочатися льотні тести.

У разі успішного проходження льотних тестів першою потенційною ціллю може стати Москва. Про це він заявив під час інтервʼю Дмитру Гордону.

Що відомо про перше застосування балістичної ракети України?

Денис Штілерман заявив, що восени 2026 року Україна може розпочати застосування власної балістичної ракети. За його словами, перед цим необхідно завершити цикл випробувань двигуна та провести тестовий політ. Водночас він наголосив, що конкретні терміни залежать від результатів випробувань.

Наше завдання зараз – провести прожиг двигуна, перевірити, що конструкційно нічого не розвалюється, що теплозахисне покриття витримує, а двигун відпрацьовує штатно. Потім ми запускаємо тестовий політ, дивимося, що все працює відповідно до польотного завдання, і лише після цього починаються польоти на територію Росії,

– пояснив співвласник Fire Point.

За його словами, після завершення випробувань військові визначатимуть цілі для застосування ракети. Штілерман також розповів про виробничу інфраструктуру для нової розробки.

"Ми побудували три виробничі комплекси, щоб у разі знищення одного можна було одразу перейти на інший. Це велика ракета – бойова частина масою 800 кілограмів на дальність 850 кілометрів", – заявив він.

Окремо Штілерман прокоментував російське виробництво балістичних ракет. За його словами, Україна завдає ударів по відповідних підприємствах Росії, через що, на його думку, російська сторона робить ставку на терор цивільного населення.

Вони зараз зосередяться на тероризуванні населення, насамперед Києва. Саме тому нам дуже важливо підготуватися до зими так, щоб вони не могли залишити місто без критичної інфраструктури,

– сказав Штілерман.

Також він заявив, що обсяги виробництва українських балістичних ракет залежатимуть насамперед від фінансування.

"Ми будуємо максимально масштабовану інфраструктуру. Усе залежатиме від фінансування, яке матиме наша держава. Великі балістичні ракети ми змушені виробляти в Україні, оскільки спільне виробництво в Європі суттєво обмежене міжнародними домовленостями щодо нерозповсюдження ракетних технологій", – зазначив співвласник Fire Point.