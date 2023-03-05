Цього разу темношкірий: у мережі обговорюють ще одного "загубленого брата" Шмигаля

У Дениса Шмигаля знову з'явився ледь не новий "двійник". Дуже схожий рисами обличчя на прем'єра американський політик Рафаель Ґамалієль Ворнок.

Він сенатор-демократ від Джорджії та пастор в США. Також він є членом Демократичної партії США.

До теми В окулярах, з бородою, лисі, проте в житті різні, – Шмигаль про схожість з головою Євроради

Що відомо про нового "брата" Шмигаля

У мережі почали поширювати фото американського політика Рафаеля Ворнока, якого порівнюють його з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.



Сенатор Ворнок візуально схожий на Шмигаля / Фото Matthew Pearson/WABE



Шмигаль схожий з сенатором з США

Що відомо про Рафаеля Ворнока

Це американський пастор баптистської церкви Ебенезер в Атланті. Варто зауважити, за даними Це американський пастор баптистської церкви Ебенезер в Атланті. Варто зауважити, за даними CNN , 15 січня 2023 року у цій церкві виступив Джо Байден. Він став першим чинним президентом, який виступив на службі церкви Ебенезер. Варто зауважити, що ця церква особлива тим, що її до вбивства очолював сам Мартін Лютер Кінг. У 2022 році Рафаель Ворнок переміг на виборах в Сенат США в штаті Джоржія. Він обігнав свою опонентку-республіканку Келлі Леффлер та став першим демократом-афроамериканцем, який представляє Джорджію.

Подібність Шмигаля і Шарля Мішеля

У Дениса Шмигаля не вперше виникають подібні казуси. Так, поїхавши у Брюссель з офіційним візитом 9 лютого 2021 року, прем'єр-міністр України зустрівся з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Хоч зустріч була серйозною, та ЗМІ помітили схожість двох політиків. Спільну фотографію опублікував український прем'єр.



Шмигаль та Шарль Мішель в Брюсселі / Фото з телеграму Дениса Шмигаля

Шмигаль та Мішель на зустрічах в Україні та за кордоном / Фото Кабміну, Дениса Шмигаля

Денис Шмигаль, коментуючи схожість з Шарлем Мішелем, заявляв, що у них є схожі елементи – мовляв, в окулярах, з бородою, лисі та в масках: "У житті ми зовсім не схожі, ніяких курйозів не бачу". Український прем'єр запевнив, що з Мішелем вони схожі по духу, адже обидва – проєвропейські політики.