Цього замало, – Епіфаній про заклики до церковного трибуналу над Кирилом

Священники УПЦ Московського патріархату зібрали майже 500 підписів за церковний трибунал над московським патріархом Кирилом, який благословляє геноцид українців. Однак такої ініціативи недостатньо.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Рада" голова Православної церкви України Епіфаній, повідомляє 24 канал. Він зазначив, що настав час діяти, а не просто говорити.

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Лише закликів замало

Добре, що існують такі заклики, але цього замало. Насамперед духовенство повинно звертатися також і до власного церковного керівництва в Україні,

– зауважив Епіфаній.

Як зазначив глава ПЦУ, вони мають звертатися до очільника УПЦ МП Онуфрія, до архієреїв, аби ті також засудили дії свого безпосереднього духовного керівництва у Москві. Оскільки вони є невід'ємною складовою російської православної церкви.

Настав час об'єднатись

Епіфаній підкреслив, що настав час від слів переходити до дій. За його словами, необхідно єднатися в єдиній вже визнаній автокефальній православній церкві України.

Ми закликаємо всіх і очікуємо з любов'ю, щоб далі разом, об'єднавшись в єдиній церкві, протистояти викликам ворога,

– підсумував глава ПЦУ.

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