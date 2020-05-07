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      Цього разу історія: Брагар, який пропонував продавати собак, знову "зашкварився"

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      Після пенсіонерки Брагар взявся радити Міністерству освіти
      Після пенсіонерки Брагар взявся радити Міністерству освіти / фото з фейсбуку

      Депутат зі "Слуги народу" Євгеній Брагар, скандал за участі якого раніше обговорювали пів року, схоже, потрапив у новий. Цього разу депутат запропонував скасувати історію у 5 класі школи, бо, мовляв, курс занадто легкий, а діти й без нього перевантажені.

      Про новий "зашквар" Євгена Брагара розповів екснардеп Борислав Береза у своєму фейсбуці.

      Цікаво Брагар після "газово-собачого" скандалу вперше поговорив із журналістами

      Після того, як його закидали "добрими" словами і побажаннями, Брагар вибачився, покаявся і замовк, але не надовго. Сьогодні він знову проявився і показав, що якщо людина один раз вже "набрагарила", то тепер її вже не зупинити,
      – пожартував екснардеп.

      Цього разу Євген Брагар написав звернення у Міністерство освіти. Він закликав скасувати історію України для 5 класу. Ще й пояснення цікаве вигадав – предмет занадто легкий, тому учням важко.

      "Найсмішніше, що він виклав у себе на фейсбуці пост про це. Та, мабуть, хтось з більш розумних і адекватних побачив цю маячню, дав Брагару прочухана, і той зніс пост", – зазначив Борислав Береза.

      звернення Брагара, історія України
      Звернення Євгена Брагара щодо вивчення історії у школі / фото з фейсбуку

      Скандал з Брагаром і собаками: коротко

      Народний депутат раніше вже "зашкварився", коли порадив пенсіонерці продати свою "собаку елітної породи". Усе для того, аби оплатити комунальні послуги.

      Брагар через свою заяву на цілий місяць став головним героєм мемів та жартів. Згодом після всенародного осуду депутат вибачився перед бабусею.

      До слова, пенсіонерка виявилася звичайною самотньою жіночкою, але її собака – звичайний собі старенький Шарік. Сама ж Любов Колюча порадила Євгену Брагару "продати мізки".

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Борислав Береза – новини Слуга народу Курйозні новини Історія Скандал Євгеній Брагар Новини України Новини політики
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