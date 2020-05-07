На этот раз история: Брагар, который предлагал продавать собак, снова "зашкварился"

Депутат из "Слуги народа" Евгений Брагар, скандал с участием которого ранее обсуждали полгода, похоже, попал в новый. На этот раз депутат предложил отменить историю в 5 классе школы, потому что, мол, курс слишком легкий, а дети и без него перегружены.

Про новий "зашквар" Євгена Брагара розповів екснардеп Борислав Береза у своєму фейсбуці.

Цікаво Брагар після "газово-собачого" скандалу вперше поговорив із журналістами

Після того, як його закидали "добрими" словами і побажаннями, Брагар вибачився, покаявся і замовк, але не надовго. Сьогодні він знову проявився і показав, що якщо людина один раз вже "набрагарила", то тепер її вже не зупинити,

– пожартував екснардеп.

Цього разу Євген Брагар написав звернення у Міністерство освіти. Він закликав скасувати історію України для 5 класу. Ще й пояснення цікаве вигадав – предмет занадто легкий, тому учням важко.

"Найсмішніше, що він виклав у себе на фейсбуці пост про це. Та, мабуть, хтось з більш розумних і адекватних побачив цю маячню, дав Брагару прочухана, і той зніс пост", – зазначив Борислав Береза.



Звернення Євгена Брагара щодо вивчення історії у школі / фото з фейсбуку

Скандал з Брагаром і собаками: коротко

Народний депутат раніше вже "зашкварився", коли порадив пенсіонерці продати свою "собаку елітної породи". Усе для того, аби оплатити комунальні послуги.

Брагар через свою заяву на цілий місяць став головним героєм мемів та жартів. Згодом після всенародного осуду депутат вибачився перед бабусею.

До слова, пенсіонерка виявилася звичайною самотньою жіночкою, але її собака – звичайний собі старенький Шарік. Сама ж Любов Колюча порадила Євгену Брагару "продати мізки".