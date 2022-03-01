ЦОС дізнався імена 120 тисяч російських військових, які воюють в Україні
1 березня 2022 , 11:43Читать новость на русском
Джерело:Українська правда
В Україні 6 день триває війна, російська армія ввірвалась на нашу суверенну територію. Імена 120 тисяч військових Росії вже відомі.
Імені військових Росії отримав Центр оборонних стратегій. Серед даних у списку імена, табельний номер та місце служби росіян.
До теми На Чернігівщину зайшли білоруські війська - Суспільне
Фахівці зазначили, що дані отримали з надійних джерел.
Повний список окупантів можна переглянути тут.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!