ЦОС дізнався імена 120 тисяч російських військових, які воюють в Україні

1 березня 2022 , 11:43
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Джерело:

Українська правда

В Україні 6 день триває війна, російська армія ввірвалась на нашу суверенну територію. Імена 120 тисяч військових Росії вже відомі.

Імені військових Росії отримав Центр оборонних стратегій. Серед даних у списку імена, табельний номер та місце служби росіян.

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Фахівці зазначили, що дані отримали з надійних джерел.

Повний список окупантів можна переглянути тут. 


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Автор: Оксана Княжик