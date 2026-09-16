Незалежний відбір генпрокурора можливий: у ЦПК пояснили, як цей механізм уже працює

Про це 24 Каналу розповіла членкиня правління ЦПК Тетяна Кравченко. На її думку, в Україні потрібно запровадити відкритий конкурс на посаду генерального прокурора із залученням незалежних міжнародних експертів. Схожі процедури вже показали свою ефективність під час відбору до Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Конституційного Суду, НАБУ і САП.

Чи можуть виникнути проблеми з конкурсами?

В Конституції України вказано, що саме президент звільняє та призначає на посаду генпрокурора за згодою Верховної Ради. За словами Кравченко, ніхто не говорить про те, щоб відібрати у президента це право. Йдеться про інше.

Такі самі повноваження президент має щодо Конституційного Суду. Як у нас це відбувається? Є спеціальна відбіркова комісія, яка перевіряє кандидатів на доброчесність, професіоналізм. Згодом серед відібраних кандидатів президент обирає. Аналогічна процедура може бути запроваджена і щодо генерального прокурора. Ми ж не говоримо, що міжнародні експерти, іноземці будуть замість президента чи Верховної Ради обирати,

– зауважила Кравченко.

Як пропонують змінити відбір на посаду генпрокурора: дивіться відео 24 Каналу

Звісно, що конкурс – не ідеальне рішення, адже всюди тут залучені люди, тому може статися помилка. Але наразі це кращий варіант від тієї процедури, яка зараз існує.

У нас за останні 12 років жоден з генпрокурорів не відбув повністю свій термін перебування на посаді. Колись під генпрокурора Луценка змінювали закон, бо президент Порошенко не міг знайти нікого з системи. За президентства Зеленського було вже 4 генпрокурори. Ми так і не отримали належного професіонала на цій посаді,

– сказала Кравченко.