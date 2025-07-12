Заступниця виконавчого директора ЦПК Олена Щербан пояснила у розмові 24 Каналом обставини військової служби Віталія Шабуніна. Також він вперше прокоментував обшуки і вручення йому підозри від ДБР.

До теми ДБР проводить обшуки у голови "Центру протидії корупції" Шабуніна

З якою метою Шабунін перейшов з військової частини до НАЗК?

Щербан зазначила, що Шабунін з початку повномасштабного вторгнення і до вересня 2023 року проходив службу в підрозділі ТрО.

В цій військовій частині у нього змінювались посади в різні періоди часу. Певний час вона дислокувалась в Києві, а з лютого 2023 року – також на Донеччині та, зокрема, здійснювала оборону на Донецькому напрямку. Віталій в той час також перебував на там разом з цим підрозділом ТрО,

– зауважила вона.

Питання відрядження Шабуніна у Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) – цивільної установи, дійсно, можна назвати юридично дискусійним.

Проте в НАЗК он був відряджений не єдиний. Інші мобілізовані військовослужбовці також були відряджені до НАЗК в той період часу,

– підкреслила заступниця виконавчого директора ЦПК.

Вона уточнила, що на той період часу, коли військова частина, в якій служив Шабунін, перебувала на Київщині і не реалізовувала завдання з оборони на Сході України, з НАЗК надходили офіційні звернення, які були підписані на той час його керівництвом, з тим, що Віталій міг бути корисний в цій організації щодо розробки антикорупційного законодавства, заходів у сфері оборони, за які, зокрема, відповідає НАЗК.

НАЗК має дуже широкий функціонал, воно відповідає, наприклад, за формування антикорупційної стратегії, за реалізацію та формування державної антикорупційної програми, розробку конкретних заходів, аналіз законопроєктів, зокрема, у сфері оборони.

Віталій Шабунін, перебуваючи весь час у НАЗК, займався тим, що найкраще вміє робити і з чого має досвід. Це розробка, адвокація відповідних антикорупційних змін. До слова, йдеться про законодавчі акти, які пізніше були прийняті українським парламентом. Це також наслідок роботи Віталія саме в цей період часу в НАЗК,

– відзначила Олена Щербан.

Після того, як це відрядження завершилося, він, за її словами, разом з підрозділом ТрО в лютому 2023 року вирушив на Донеччину.

Нагадаємо, що у ДБР 11 липня повідомили про підозру одному з громадських активістів за ухилення від військової служби та шахрайство. Імовірно йдеться про голову "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна.

У ДБР повідомляють, що мобілізувавшись у 2022 році фігурант впродовж тривалого часу не з'являвся до місця служби та під виглядом "відряджень" перебував у цивільних установах, що не належать до складу Сил оборони.

Військовослужбовцю загрожує до 10 років позбавлення волі. Шабуніну повідомили про підозру за статями про ухилення від військової служби в умовах воєнного стану та заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах.