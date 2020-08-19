Інавгурацію Олександра Лукашенка, якого білоруси начебто обрали президентом, планують провести протягом двох місяців. У ЦВК кажуть, що точну дату наразі не призначили.

У ЦВК Білорусі розповіли про плани щодо інавгурації Олександра Лукашенка, повідомляє ТАСС.

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Конкретну дату визначать організатори. Інавгурація пройде не пізніше, ніж через два місяці,

– кажуть у ЦВК.

Відповідно до конституції Білорусі, "присяга приноситься в урочисто у присутності депутатів Палати представників і членів Ради Республіки, суддів Конституційного, Верховного та Вищого Господарського судів не пізніше двох місяців з дня обрання президента".

Вибори в Білорусі та протести після них: основне

Вибори президента в Білорусі пройшли 9 серпня. Після оголошення попередніх результатів того ж дня люди вийшли на вулиці, заявляючи про масові фальсифікації. Наразі протести та страйки тривають по всій країні вже 11 днів.

На їхньому тлі 14 серпня Центрвиборчком Білорусі оголосив остаточні підсумки виборів: в Олександра Лукашенка 80% голосів, у Світлани Тихановської – 10%.

Євросоюз заявив, що не визнає результатів виборів президента Білорусі та готує санкції.

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