У ЦВК Білорусі повідомили, коли чекати інавгурацію Лукашенка
Інавгурацію Олександра Лукашенка, якого білоруси начебто обрали президентом, планують провести протягом двох місяців. У ЦВК кажуть, що точну дату наразі не призначили.
У ЦВК Білорусі розповіли про плани щодо інавгурації Олександра Лукашенка, повідомляє ТАСС.
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Конкретну дату визначать організатори. Інавгурація пройде не пізніше, ніж через два місяці,
– кажуть у ЦВК.
Відповідно до конституції Білорусі, "присяга приноситься в урочисто у присутності депутатів Палати представників і членів Ради Республіки, суддів Конституційного, Верховного та Вищого Господарського судів не пізніше двох місяців з дня обрання президента".
Вибори в Білорусі та протести після них: основне
- Вибори президента в Білорусі пройшли 9 серпня. Після оголошення попередніх результатів того ж дня люди вийшли на вулиці, заявляючи про масові фальсифікації. Наразі протести та страйки тривають по всій країні вже 11 днів.
- На їхньому тлі 14 серпня Центрвиборчком Білорусі оголосив остаточні підсумки виборів: в Олександра Лукашенка 80% голосів, у Світлани Тихановської – 10%.
- Євросоюз заявив, що не визнає результатів виборів президента Білорусі та готує санкції.
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