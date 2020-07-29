У Центральній виборчій комісії один працівник захворів на коронавірус. Через це комісія посилила карантин: громадян просять без потреби не заходити до будівлі, а на прийом можна записатись за телефоном.

При відвідуванні людям обов'язково треба мати засоби захисту та дотримуватися дистанції, інформують у пресслужбі.

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Оскільки така ситуація склалася під час підготовки до місцевих виборів 2020 року, голова Комісії Олег Диденко підписав розпорядження про приймання кандидатур до складу ЦВК.

Як подавати кандидатури на вибори

Кандидатури до складу територіальних виборчих комісій приймаються з 27 липня до 5 серпня 2020 року включно в будинку комісії. Аби уникнути черги, можна попередньо записатись на прийом за телефоном: (044) 256 – 81 – 66. Відвідувачам слід одягнути маски і рукавички.

Працівників комісії, що приймають подання, також забезпечили засобами захисту. Людей просять не створювати скупчення та дотримуватись дистанції не менше ніж 1,5 метра.

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