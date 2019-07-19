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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      ЦВК скасувала реєстрацію кандидата в нардепи від "Опоплатформи" з фейковими паспортами

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      ЦВК скасувала реєстрацію Торнера кандидатом у нардепи
      ЦВК скасувала реєстрацію Торнера кандидатом у нардепи / Колаж 24 каналу

      Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидата у народні депутати Дмитра Торнера, який планував іти на вибори в Раду у складі списку партії "Опозиційна платформа – За життя". Так, Торнера виключили зі списку партії.

      19 липня тимчасовий виконувач обов’язки голови СБУ Іван Баканов і глава МВС Арсен Аваков звернулись до голови ЦВК Тетяни Сліпачук з проханням скасувати реєстрацію Торнера.

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      Баканов з Аваковим повідомили, що Торнер – насправді громадянин Молдови з іменем Дмитро Некрасов, який свого часу втік з в’язниці. З 2007 року Торнер на підставі підроблених документів отримав 5 паспортів громадянина України на різні прізвища та 4 паспорти для виїзду за кордон.

      У Секретаріаті ЦВК повідомили, що 12 липня дізнались про можливе незаконне оформлення Торнером низки паспортів, що може свідчити про його незаконне перебування у громадянстві України. В Державній міграційній службі підтвердили, що документи Торнера були оформлені з порушенням вимог законодавства, є недійсними і їх мають вилучити та знищити.

      Торнер (попередні прізвища – Мальченко, Грозний) також не звертався до ДМС із заявою про набуття українського громадянства. Його закордонні паспорти теж є недійсними.

      Також у ЦВК з посиланням на міграційну службу зазначили, що підстав вважати Торнера громадянином України немає. Тож ЦВК вирішила скасувати реєстрацію кандидата у нардепи, виключивши його з виборчого списку партії "Опозиційна платформа – за життя".

      Перші обличчя виборчого списку партії "Опозиційна платформа – За життя":

      список партії Опозиційна платформа За життя вибори Рада

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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Верховна Рада Опозиційна платформа – За життя ЦВК Державна міграційна служба
      Джерело: 24 канал
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