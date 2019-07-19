ЦВК скасувала реєстрацію кандидата в нардепи від "Опоплатформи" з фейковими паспортами

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидата у народні депутати Дмитра Торнера, який планував іти на вибори в Раду у складі списку партії "Опозиційна платформа – За життя". Так, Торнера виключили зі списку партії.

19 липня тимчасовий виконувач обов’язки голови СБУ Іван Баканов і глава МВС Арсен Аваков звернулись до голови ЦВК Тетяни Сліпачук з проханням скасувати реєстрацію Торнера.

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Баканов з Аваковим повідомили, що Торнер – насправді громадянин Молдови з іменем Дмитро Некрасов, який свого часу втік з в’язниці. З 2007 року Торнер на підставі підроблених документів отримав 5 паспортів громадянина України на різні прізвища та 4 паспорти для виїзду за кордон.

У Секретаріаті ЦВК повідомили, що 12 липня дізнались про можливе незаконне оформлення Торнером низки паспортів, що може свідчити про його незаконне перебування у громадянстві України. В Державній міграційній службі підтвердили, що документи Торнера були оформлені з порушенням вимог законодавства, є недійсними і їх мають вилучити та знищити.

Торнер (попередні прізвища – Мальченко, Грозний) також не звертався до ДМС із заявою про набуття українського громадянства. Його закордонні паспорти теж є недійсними.

Також у ЦВК з посиланням на міграційну службу зазначили, що підстав вважати Торнера громадянином України немає. Тож ЦВК вирішила скасувати реєстрацію кандидата у нардепи, виключивши його з виборчого списку партії "Опозиційна платформа – за життя".

Перші обличчя виборчого списку партії "Опозиційна платформа – За життя":