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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      ЦВК скасувала реєстрацію кандидата від "Слуги народу" з подвійним громадянством

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      Куницького зняли з виборів до Ради
      Куницького зняли з виборів до Ради / фото з Facebook Олександра Куницького

      ЦВК скасувала реєстрацію Олександра Куницького, кандидата від партії "Слуга народу", якого раніше звинувачували у подвійному громадянстві. Підставою для скасування реєстрації стало те, що Куницький протягом останніх 5 років не проживав постійно на території України.

      Скарга щодо Куницького надійшла від іншого кандидата по одномандатному округу №169 Олега Петріченка, повідомили у Центральній виборчій комісії.

      Цікаво: Кандидат від "Слуги народу" Куницький з подвійним громадянством служив в армії Ізраїлю?

      Держприкордонна служба надала інформацію про те, що у період з березня по грудень 2015 року Олександр Куницький перебував за межами України протягом 264 днів.

      Сам екс-кандидат заявив, що його з виборів намагається зняти ще один кандидат по одномандатному округу в Харкові Олександр Грановський. За його словами, Грановський за таке рішення ЦВК навіть заплатив членам комісії.

      Крім того, Куницький розповів, що планує акцію протесту під будівлею Центральної виборчої комісії.

      Що відомо про Олександра Куницького?Олександр Куницький – популярний YouTube-блогерах. На відео у своєму блозі він часто викриває правоохоронців на хабарництві та інших різноманітних правопорушеннях.

      Куницький балотувався до Верховної Ради по мажоритарному округу №169 у місті Харкові. Його передвиборча кампанія ознаменувалась жорстким протистоянням з іншим кандидатом Олександром Грановським. Самого блогера неодноразово звинувачували у подвійному громадянстві.

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Харківська область
      Джерело: 24 канал
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