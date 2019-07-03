ЦВК виділила партіям по 60 хвилин ефірного часу на агітацію

Центральна виборча комісія розподілила ефірний час для проведення передвиборчої агітації політичними партіями на загальнонаціональному каналі Суспільне телебачення та Суспільне радіо.

У прес-службі ЦВК зазначили, що час буде надаватися в два етапи, рівними частинами, по 30 хвилин.

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Зокрема у Центрвиборчкомі наголосили, що ефірний час для проведення передвиборної агітації політичними партіями, кандидати в народні депутати України від яких зареєстровані в ЗБВО, а також кандидатами в народні депутати України, зареєстрованими в ОВО, на регіональних радіоканалах не надаватиметься.

Також ЦВК звернулася до Міністерства фінансів з пропозицією передбачити у проекті держбюджету України на 2020 рік для ЦВК нову бюджетну програму "Відшкодування витрат політичних партій, пов'язаних з фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України". ЦВК пропонує Мінфіну передбачити витрати за цією програмою в сумі 2 253 420 000 гривень.

Що відомо про позачергові парламентські вибори?Президент України Володимир Зеленський 21 травня видав указ про розпуск Верховної Ради восьмого скликання. Позачергові вибори до українського парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.



На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити 5 партій, які набирають 5% та більше голосів виборців. За результатами опитування "Рейтингу", це – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Голос", "Європейська Солідарність" і ВО "Батьківщина".



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