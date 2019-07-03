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      АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      ЦВК виділила партіям по 60 хвилин ефірного часу на агітацію

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      Партії матимуть по годині ефірного часу на агітацію
      Партії матимуть по годині ефірного часу на агітацію / Фото з відкритих джерел

      Центральна виборча комісія розподілила ефірний час для проведення передвиборчої агітації політичними партіями на загальнонаціональному каналі Суспільне телебачення та Суспільне радіо.

      У прес-службі ЦВК зазначили, що час буде надаватися в два етапи, рівними частинами, по 30 хвилин.

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      Зокрема у Центрвиборчкомі наголосили, що ефірний час для проведення передвиборної агітації політичними партіями, кандидати в народні депутати України від яких зареєстровані в ЗБВО, а також кандидатами в народні депутати України, зареєстрованими в ОВО, на регіональних радіоканалах не надаватиметься.

      Також ЦВК звернулася до Міністерства фінансів з пропозицією передбачити у проекті держбюджету України на 2020 рік для ЦВК нову бюджетну програму "Відшкодування витрат політичних партій, пов'язаних з фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України". ЦВК пропонує Мінфіну передбачити витрати за цією програмою в сумі 2 253 420 000 гривень.

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      Теги: Новини України Новини політики ЦВК Парламентські вибори 2019
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