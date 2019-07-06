ЦВК загалом зареєструвала 436 міжнародних спостерігачів

У п'ятницю, 5 липня, Центральна виборча комісія зареєструвала 119 офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Таким чином, станом на 5 липня Комісією зареєстровано 436 офіційних спостерігачів на позачергових виборах народних депутатів України. А саме: від 3 іноземних держав – 11 офіційних спостерігачів, від 10 міжнародних організацій – 425 офіційних спостерігачів.

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Зокрема, зареєстровано 105 спостерігачів від Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO), десятьох – від Комітету "За відкриту демократію", чотирьох – від Словацької Республіки.

Вибори можуть зірватися через пережеребкування

Зазначимо, що Шостий апеляційний адміністративний суд вирішив провести пережеребкування партій. Якщо це відбудеться, то буде неможливо своєчасно надрукувати потрібну кількість бюлетенів і доставити їх на дільниці.

26 червня ЦВК уже провела жеребкування серед партій, зареєстрованих на позачергові парламентські вибори 2019 року. Тож усі партії отримали порядковий номер, за яким вони значитимуться у виборчому бюлетені в день голосування 21 липня.

Аграрна партія України подала позов до суду 3 липня, про що повідомила на своєму сайті. Партія звернулася до суду з приводу надання Центральною виборчою комісією партії "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" номеру 22 у виборчому бюлетені без проведення жеребкування. 30 червня ЦВК внесла партію "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" у бюлетень під номером 22.



У бюлетені будуть 22 партії під номерами згідно з жеребкуванням / Інфографіка 24 каналу