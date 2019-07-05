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      ЦВК скасувала реєстрацію Кузьміна, який втік з України в 2014

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      Ренат Кузьмін – колись перший заступник генпрокурора Пшонки
      Ренат Кузьмін – колись перший заступник генпрокурора Пшонки / blogspot.com

      Ренат Кузьмін був у списку кандидатів до Верховної Ради від "Опозиційної платформи – За життя". 5 липня Центральна виборча комісія скасувала його реєстрацію, адже СБУ надало докази того, що Кузьмін з 2014 року кордон України не перетинав і досі перебуває у розшуку.

      Коли ЦВК зареєструвала Рената Кузьміна кандидатом у депутати, ГПУ повідомило Комісію, що цей фігурант списку кандидатів від партії "Опозиційна платформа – За життя" упродовж останніх 5 років не проживав безперервно на території України.

      Ще дещо про не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників іде в Раду

      У ГПУ також зазначили, що Кузьмін може переховуватися або в окупованому Криму, або в Росії. Адже в Україні проти політика відкрита справа за підозрою в легалізації (відмиванні) майна, здобутого злочинним шляхом.

      Що відомо про Рената Кузьміна і відкриті проти нього справи?

      Ренат Кузьмін обіймав посаду першого заступника генпрокурора України (тоді ним був Віктор Шокін) у 2010-2014 роках та заступника секретаря РНБО у 2013-2014 роках. У 2014 році балотувався у президенти (навіть був першим зареєстрованим), але набрав 0,1% голосів.

      Того ж року ГПУ почала розслідування за фактом організації у 2010 році Кузьміним незаконного затримання Юрія Луценка – тоді міністра внутрішніх справ. У 2016 році в ГПУ повідомили, що Кузьмін втік за межі України.

      У 2017 році ГПУ оголосила Кузьміну про підозру в захопленні землі комплексу відпочинку "Пуща-Водиця". А ще політик протиправно став власником нерухомості невідомого походження, яка у 2010 році коштувала майже 8,4 мільйона гривень. Кузьмін перебуває в розшуку і нині.

      Ренат Кузьмін відомий також низкою неоднозначних заяв (наприклад, що за закриття провадження по вбивству Гонгадзе Кучма заплатив мільярд доларів) і золотою лопатою, яку начебто знайшли у нього під час обшуків.

      Примітно, що випадок із Кузьміним – не єдиний. ЦВК реєструвала (а потім скасувала реєстрацію) кандидатами у депутати екс-главу Адміністрації Президента Віктора Януковича – Андрія Клюєва, а також проросійського блогера-українофоба Анатолія Шарія. Причому відомо, що Шарій втік з країни ще у 2012 році після відкриття проти нього 2 справ, а Клюєв (як і Кузьмін) – після Євромайдану у 2014 році.

      Коли відбудуться вибори до Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року. 24 травня в Україні офіційно розпочалася виборча кампанія.


      У бюлетені будуть 22 партії під номерами згідно з жеребкуванням / Інфографіка 24 каналу
       

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      Теги: Новини України Новини політики Ренат Кузьмін ЦВК Опозиційна платформа – За життя Парламентські вибори 2019 СБУ
      Джерело: 24 канал
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