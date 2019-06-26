ЦВК зареєструвала Дарта Вейдера кандидатом у Верховну Раду

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у народні депутати жителя Києва Дарта Вікторовича Вейдера. Його висунула політична партія "Блок Дарта Вейдера".

Дарт Вейдер балотується в Одесі на виборчому окрузі № 135. На сайті ЦВК зазначено, що кандидат є громадянином України.

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Дарт Вейдер народився 4 жовтня 1987 року в Києві. Упродовж останніх п`яти років проживає на території України, зокрема в Києві.

Відомо, що судимість у кандидата відсутня. Член партії "Блок Дарта Вейдера" має вищу освіту та є директором ТОВ "Темна сторона сили".



Дарт Вейдер йде на вибори/ Скріншот з сайту ЦВК

Вибори до Ради відбудуться вже зовсім згодом – 21 липня. Наразі, відповідно до останніх опитувань, на парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради у топ-5 вирвались "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", ВО "Батьківщина", "Європейська Солідарність" та "Голос".

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