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      ЦВК зареєструвала Дарта Вейдера кандидатом у Верховну Раду

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      Дарт Вейдер йде на парламентські вибори
      Дарт Вейдер йде на парламентські вибори / radiosvoboda.org

      Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у народні депутати жителя Києва Дарта Вікторовича Вейдера. Його висунула політична партія "Блок Дарта Вейдера".

      Дарт Вейдер балотується в Одесі на виборчому окрузі № 135. На сайті ЦВК зазначено, що кандидат є громадянином України.

      Треба знати: Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси

      Дарт Вейдер народився 4 жовтня 1987 року в Києві. Упродовж останніх п`яти років проживає на території України, зокрема в Києві.

      Відомо, що судимість у кандидата відсутня. Член партії "Блок Дарта Вейдера" має вищу освіту та є директором ТОВ "Темна сторона сили".

      дарт вейдер йде на вибори парламентські вибори
      Дарт Вейдер йде на вибори/ Скріншот з сайту ЦВК

      Вибори до Ради відбудуться вже зовсім згодом – 21 липня. Наразі, відповідно до останніх опитувань, на парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради у топ-5 вирвались "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", ВО "Батьківщина", "Європейська Солідарність" та "Голос".

      Читайте також: Суд скасував відмову ЦВК реєструвати "Рух нових сил" Саакашвілі на парламентські вибори

      парламентські вибори дати головні
      Парламентські вибори 2019: головні дати

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Курйозні новини Верховна Рада ЦВК Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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