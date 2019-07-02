ЦВК зареєструвала сина власника "Радіо Шансон" Євтухова кандидатом у депутати: що відомо

Євген Євтухов є п’ятим номер у списку політсили "Партія Шарія". Більшістю голосів Центральна виборча комісія ухвалила рішення про його реєстрацію кандидатом у народні депутати.

Так само, як і лідеру партії скандальному блогеру-українофобу Сергію Шарію, Євтухову ЦВК відмовила у реєстрації 24 червня. Проте вони звернулися до суду та виграли його. Після цього ЦВК більшістю голосів прийняла рішення про реєстрацію і Шарія, і Євтухова кандидатами в депутати.

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Хто ж такий Євген Євтухов?

П’ятий номер у списку "Партії Шарія", продюсер і керівник радіостанції DJ FM, яка входить до медіагрупи його батька Анатолія Євтухова.

Творчий псевдонім Євгена Євтухова – DJ Sender. Двічі він був визнаний кращим діджеєм України. У 2013 році випустив сольний вокальний альбом "The Crystals".



Dj Sender/ фото з сайту Євгена Євтухова

Татові кандидата в депутати належить "Радіо Шансон". До речі, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення не раз проводила перевірки стосовно цієї радіостанції. Зокрема, через возвеличення армії країни-агресора в ефірі та щодо дотримання мовних квот.

Анатолій Євтухов також має спільний бізнес з Юрієм Хомутинником – батьком нардепа та власника партії "Відродження" Віталія Хомутинника. Додамо, що він екс-регіонал, а партією володіє разом із мером Харкова Геннадієм Кернесом.

Є директором Business Radio Group, власником якого є його батько. До радіохолдингу входить зокрема скандально відома станція "Радіо Шансон".

Що відомо про політсилу, від якої балотується Dj Sender?

Це – "Партія Шарія", вона була зареєстрована на початку червня 2019 року. Її очільник – скандальний блогер, українофоб Анатолій Шарій. Хоч Шарій родом із Києва, проте є відвертим російським пропагандистом. З 2014 року він випустив низку відеороликів з ядучою критикою української влади. У своїх матеріалах він перекручує факти, створює повні упередженості сюжети, що є повноцінним прикладом проросійської риторики.

До речі, другим номером у списку "Партії Шарія" є дружина її очільника – Ольга Шарій.

Коли відбудуться вибори до Верховної Ради? Дочасні парламентські вибори відбудуться 21 липня. Результати дочасних парламентських виборів мають оголосити не пізніше, ніж через два тижні після голосування. Перша сесія Верховної ради IX скликання може початися 9 вересня 2019.





Основні дати дочасних парламентських виборів: інфографіка 24 каналу