17:44
2 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Трамп отримав орден за мир. Трюдо на місці Путіна
      Вєсті Кремля
      21:02, 1 липня
      Вєсті. UA: Секретний план одіозного Киви. Страшне повернення Клюєва
      Вєсті.UA
      19:14, 1 липня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, 28 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      ЦВК зареєструвала сина власника "Радіо Шансон" Євтухова кандидатом у депутати: що відомо

      205 Читать новость на русском
      Dj Setter і кандидат в депутати Євтухов в одному обличчі
      Dj Setter і кандидат в депутати Євтухов в одному обличчі / сайт Євгена Євтухова

      Євген Євтухов є п’ятим номер у списку політсили "Партія Шарія". Більшістю голосів Центральна виборча комісія ухвалила рішення про його реєстрацію кандидатом у народні депутати.

      Так само, як і лідеру партії скандальному блогеру-українофобу Сергію Шарію, Євтухову ЦВК відмовила у реєстрації 24 червня. Проте вони звернулися до суду та виграли його. Після цього ЦВК більшістю голосів прийняла рішення про реєстрацію і Шарія, і Євтухова кандидатами в депутати.

      Дивіться також: Скічко балотуватиметься у Верховну Раду: що відомо про кандидата

      Хто ж такий Євген Євтухов?

      П’ятий номер у списку "Партії Шарія", продюсер і керівник радіостанції DJ FM, яка входить до медіагрупи його батька Анатолія Євтухова.

      Творчий псевдонім Євгена Євтухова – DJ Sender. Двічі він був визнаний кращим діджеєм України. У 2013 році випустив сольний вокальний альбом "The Crystals".

      Dj Sender політикас півак діджей
      Dj Sender/ фото з сайту Євгена Євтухова

      Татові кандидата в депутати належить "Радіо Шансон". До речі, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення не раз проводила перевірки стосовно цієї радіостанції. Зокрема, через возвеличення армії країни-агресора в ефірі та щодо дотримання мовних квот.

      Анатолій Євтухов також має спільний бізнес з Юрієм Хомутинником – батьком нардепа та власника партії "Відродження" Віталія Хомутинника. Додамо, що він екс-регіонал, а партією володіє разом із мером Харкова Геннадієм Кернесом.

      Є директором Business Radio Group, власником якого є його батько. До радіохолдингу входить зокрема скандально відома станція "Радіо Шансон".

      Що відомо про політсилу, від якої балотується Dj Sender?

      Це – "Партія Шарія", вона була зареєстрована на початку червня 2019 року. Її очільник – скандальний блогер, українофоб Анатолій Шарій. Хоч Шарій родом із Києва, проте є відвертим російським пропагандистом. З 2014 року він випустив низку відеороликів з ядучою критикою української влади. У своїх матеріалах він перекручує факти, створює повні упередженості сюжети, що є повноцінним прикладом проросійської риторики.

      До речі, другим номером у списку "Партії Шарія" є дружина її очільника – Ольга Шарій.

      Коли відбудуться вибори до Верховної Ради? Дочасні парламентські вибори відбудуться 21 липня. Результати дочасних парламентських виборів мають оголосити не пізніше, ніж через два тижні після голосування. Перша сесія Верховної ради IX скликання може початися 9 вересня 2019.

      вибори парламентські вибори дати календар
      Основні дати дочасних парламентських виборів: інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Приховані, але важливі функції: на що звернути увагу при виборі кондиціонера
      сьогодні
      11700
      Теги: Парламентські вибори 2019 ЦВК Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Парламентские выборы: за кого отдадут свои голоса украинцы
      сьогодні , 17:30 Парламентские выборы: за кого отдадут свои голоса украинцы
      Павло Казарін 152
      Для чого "Прямий" купив квартиру вдові загиблого гірника: кому належить телеканал
      сьогодні , 17:15 Для чого "Прямий" купив квартиру вдові загиблого гірника: кому належить телеканал
      Дмитро Гнап 382
      Росії потрібні гарантії присутності в Україні, а не російська мова на Донбасі
      сьогодні , 17:00 Росії потрібні гарантії присутності в Україні, а не російська мова на Донбасі
      Блог Соцмережі 182
      "Ти відкрила рот, тепер будеш відповідати": головне про скандал з чемпіонкою Ганною Соловей
      сьогодні , 16:30 "Ти відкрила рот, тепер будеш відповідати": головне про скандал з чемпіонкою Ганною Соловей
      1450
      Депресія і шизофренія: видатні митці, яким не стали на заваді психічні розлади
      сьогодні , 16:00 Депресія і шизофренія: видатні митці, яким не стали на заваді психічні розлади
      Наталія Печерська 237
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук