Ця підтримка дуже важлива, – Єрмак подякував режисеру Шону Пенну

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак подякував американському режисеру Шону Пенну за його підтримку України. Також за різноманітні ініціативи для нашої держави.

Зокрема, Шон Пенн звернувся до мільярдерів світу із важливим закликом. Той попросив їх купити для України важливі речі для оборони.

До теми Не сумніваюся, що Україна переможе, – Шон Пенн

Подякував моєму другу Шону Пенну за звернення до мільярдерів світу із закликом придбати для України системи для протиракетної оборони та 12 винищувачів, які би перевершували за технічними характеристиками російські аналоги. Ця підтримка для нас дуже важлива,

– написав Єрмак.

Зауважимо, що така ініціатива Шона Пенна є приватною і йде особисто від нього.

Що саме просить Пенн

За словами режисера, багатіям треба зібрати всього 500 мільйонів доларів на необхідні для України речі.

За відкритих джерел, 2 ескадрильї F-15 або 16 (це 12 літаків з кращими технологіями, ніж російські Міг або СУ), управлінню яких можна швидко навчати за 3 тижні для українських авіаторів, коштуватимуть покупцям з приватного сектору приблизно 300 мільйонів доларів. Додайте ще 200 млн доларів на протиракетну оборону, що загалом 500 млн доларів,

– повідомив актор.

"Один мільярдер міг би завершити цю війну в Україні. Звісно, є додаткові витрати на озброєння та підтримку новаторських злітно-посадкових смуг та інше, але, здається, варто подумати", – закликав режисер.

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