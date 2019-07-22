Ця Рада буде існувати довго, – Щербина

Новостворений парламент буде існувати довго, а не 2,5 роки, як їм прогнозують. Про це у прямому ефірі 24 каналу заявив головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина.

"В будь-якому випадку ця Рада буде існувати, напевно, все ж таки довго", – зазначив він.

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За його словами, Зеленський діє правильно з політтехнологічної точки зору, і саме це йому допоможе тримати рейтинг.

Зеленський мене вражає своєю стабільністю в плані того, що він все робить цілком правильно з політтехнологічної точки зору. Дивіться, це важливий аспект. Я зараз не оцінюю його діяльність як президента. Я оцінюю його політичну технологію,

– підкреслив Щербина.

Він додав, що приріст довіри президента піднявся, коли він почав грати так званого "Лукашенка" (йдеться про скандальні заяви та публічні покарання Зеленського).

"І втратити це, я не знаю, що йому треба зробити зараз та в перспективі року чи двох для того, щоб різко скотитися назад. Я собі навіть не уявляю, що повинно відбутися. Хіба щось дуже кримінальне", – додав він.



Остаточні дані ЦВК / Інфографіка 24 каналу

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